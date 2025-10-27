LG전자 “6G·AI·양자·우주, 리더십 공고히 할 것”
퓨처 2030 서밋 개최
LG전자가 산·학·연 전문가들과 함께 미래 핵심기술 주도권 선점에 나섰다. LG전자는 지난 24일 서울 양재동 LG전자 서초R&D캠퍼스에서 한국과학기술원(KAIST), 한국표준과학연구원(KRISS)과 함께 ‘퓨처 2030 서밋’을 열었다고 26일 밝혔다.
LG전자는 2022년부터 KAIST·KRISS와 기술 교류 행사인 6G 그랜드 서밋을 진행해 왔다. 올해는 인공지능(AI), 양자, 우주산업까지 주제를 넓혀 급변하는 미래 기술 분야를 조망했다. 기조연설은 장영재 KAIST 교수와 마사히로 호리베 일본산업기술종합연구소(AIST) 박사가 맡아 피지컬 AI를 통한 제조 산업 생태계 구축과 일본의 퀀텀 전략 및 생태계 구축을 주제로 발표했다.
다양한 미래 기술 시연도 진행됐다. LG전자는 주파수 효율을 극대화할 수 있는 6G 전 이동 통신(FDR) 신규 솔루션과 프라이빗 5G(P5G) 통신 기술을 활용해 스마트팩토리 내 수많은 로봇을 실시간 정밀 제어할 수 있는 솔루션을 선보였다. 김병훈(사진) 최고기술책임자(CTO) 부사장은 “다양한 연구개발 파트너와의 협력을 지속해 6G, AI, 양자, 우주 기술 등 미래 핵심 기술 분야의 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
