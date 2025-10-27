시사 전체기사

LG전자 “6G·AI·양자·우주, 리더십 공고히 할 것”

입력:2025-10-27 00:51
공유하기
글자 크기 조정

퓨처 2030 서밋 개최


LG전자가 산·학·연 전문가들과 함께 미래 핵심기술 주도권 선점에 나섰다. LG전자는 지난 24일 서울 양재동 LG전자 서초R&D캠퍼스에서 한국과학기술원(KAIST), 한국표준과학연구원(KRISS)과 함께 ‘퓨처 2030 서밋’을 열었다고 26일 밝혔다.

LG전자는 2022년부터 KAIST·KRISS와 기술 교류 행사인 6G 그랜드 서밋을 진행해 왔다. 올해는 인공지능(AI), 양자, 우주산업까지 주제를 넓혀 급변하는 미래 기술 분야를 조망했다. 기조연설은 장영재 KAIST 교수와 마사히로 호리베 일본산업기술종합연구소(AIST) 박사가 맡아 피지컬 AI를 통한 제조 산업 생태계 구축과 일본의 퀀텀 전략 및 생태계 구축을 주제로 발표했다.

다양한 미래 기술 시연도 진행됐다. LG전자는 주파수 효율을 극대화할 수 있는 6G 전 이동 통신(FDR) 신규 솔루션과 프라이빗 5G(P5G) 통신 기술을 활용해 스마트팩토리 내 수많은 로봇을 실시간 정밀 제어할 수 있는 솔루션을 선보였다. 김병훈(사진) 최고기술책임자(CTO) 부사장은 “다양한 연구개발 파트너와의 협력을 지속해 6G, AI, 양자, 우주 기술 등 미래 핵심 기술 분야의 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.

박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한은의 경고… “건설투자 의존하면 日·中처럼 장기침체”
[단독] ‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 부동산에도 검은손
미·일 조선업 협력각서 체결 추진… “한국보다 수주 경쟁 우위 가능성”
[단독] 요기요 3년간 리뷰 79% 삭제… 민원 1위 배민, 자료제출 거부
“벤틀리 vs 용달차” 전수조사까지…정치권 부동산 폭탄돌리기
성난 민심에, 규제지역 대환대출 LTV 70%로 되돌린다
오세훈 “10·15 대책, 집값 상승 불쏘시개”…정청래에 공개토론 제안
박정희 장손, 27일 해병대 병사 자원 입대
국민일보 신문구독