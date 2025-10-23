시사 전체기사

[포토] 쌍무지개 뜬 속초

입력:2025-10-23 18:36
절기상 서리가 내린다는 상강인 23일 강원도 속초시에 쌍무지개가 떠 있다. 쌍무지개는 빛이 물방울에서 두 번 반사돼 형성되며 두 무지개색 순서가 반대로 이뤄진다. 연합뉴스

