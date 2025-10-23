한·중, 한·미 정상회담 장소는 국립경주박물관 유력
정상회의장·국제미디어센터 등
APEC 손님 맞이 채비 거의 끝내
김민석 총리 현장 방문 막바지 점검
다음주 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 21개국 정상·수행단·미디어 숙소와 정상회의 장소는 전 세계 방문객을 맞이할 채비를 거의 끝낸 모습이었다. 국립경주박물관 내 신축 건물은 한·미, 한·중 정상회담과 잠정 미·중 정상회담 개최지로 물망에 오르고 있다.
취재진이 23일 둘러본 경주화백컨벤션센터(HICO)는 손님맞이 단장을 모두 끝낸 상태였다. 이곳에는 정상회의장을 비롯해 수행원 라운지, 문안협상실, 양자회담장 등이 조성됐다. 3000여명의 미디어 관계자를 맞을 국제미디어센터(IMC)에는 430석의 대형 브리핑룸과 각국 언론 브리핑룸, 식당 등이 준비됐다.
김민석 국무총리도 경주를 찾아 막바지 현장 점검에 나섰다. 김해공항 항공시설을 점검하고, 엑스포공원 등 경제 전시장 5곳을 둘러보면서 APEC 정상회의 최종 점검에 나섰다. 이어 정상회의장이 마련된 HICO와 IMC, 배우자 행사가 열리는 우양미술관을 시찰했다.
김 총리는 정상들이 머물 숙소(PRS)와 만찬장이 있는 라한셀렉트, 교원드림센터를 최종 점검하고, 저녁에는 보문단지 야간경관 개선사업이 진행되는 호반광장, 보문호반길 등으로 이동했다. 김 총리는 24일에도 HICO에서 정상회의 의전관을 격려하고 국립경주박물관을 찾는다. 그는 지난 17일에도 경주를 방문해 APEC 종합 점검 회의를 주재하고 경제인 행사 준비 현장을 둘러봤다.
경주에서는 APEC 계기 주요 정상회담도 개최될 전망이다. 당초 정부는 국립경주박물관 중정에 정상 만찬장으로 쓸 신축 건물을 마련했으나 지난달 경제인 네트워크장으로 용도가 바뀌었다. 경북도는 한·중, 한·미, 미·중 정상회담장으로 이 건물을 활용하는 방안을 정부에 건의한 것으로 알려졌다. APEC 준비지원단 관계자도 “정상 만찬은 이곳에서 열리지 않지만 중요한 외교적 행사가 열릴 가능성이 있다”고 언급했다. 실제 주요 양자 회담이 예상되는 29~30일에는 이곳에서 예정된 경제인 행사 일정이 없다.
경주시와 경북도는 APEC 계기로 경주를 찾을 각국 수행단·취재진을 위해 숙박시설 점검도 마쳤다. 도는 지난해 12월 경주 소재 숙박시설 1만6000여개를 전수조사해 올 4월까지 7700여실을 정상회의 수행·방문단 숙소로 확정했다. PRS 35곳은 12개 호텔에 마련됐다.
행사 기간 경주에선 차량 2부제가 시행되고, 셔틀버스 300여대가 25개 노선에서 순환 운행한다. 행사장과 숙소 일대는 민간인 출입이 전면 제한된다. APEC 정상회의 주간은 27일부터 시작된다. 최종고위관리회의(CSOM)가 27~28일, 외교·통상 합동각료회의(AMM)가 29~30일 열린다. 이어 정상회의는 31일~11월 1일 개최된다. AMM은 조현 외교부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 각각 세션1과 세션2 의장을 맡아 공동으로 주재할 예정이다.
경주=최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
