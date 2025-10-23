정청래 “기술 쫓아 가지 않고 선도” 장동혁 “이념이 기술 막으면 안돼”

[국민미래포럼]

조국 “혁신은 다 함께 잘사는 것”

이준석 “AI 대전환 생산성 UP”

안호영 “국회도 적극적 뒷받침”

사진=김지훈 기자

23일 ‘2025 국민미래포럼’에 참석한 여야 4당 대표 등은 과학기술 경쟁 시대를 대비하기 위한 적극적인 지원을 강조했다.



정청래 더불어민주당 대표는 “세계는 인공지능(AI), 반도체 등 분야를 가릴 것 없이 무한경쟁에 돌입했다”며 “치열한 시대 변화에서도 분명하게 예측할 수 있는 것이 있다. 우리가 기술을 쫓아가지 않고 선도할 수 있다는 자신감”이라고 말했다. 이어 “과학자들이 마음껏 연구할 수 있도록 국가가 믿고 응원한다면 과학기술 강국의 꿈도 이루어지리라 생각한다”고 말했다.



장동혁 국민의힘 대표는 “과학기술의 힘을 믿은 선구자의 안목과 결단이 있었기에 전 세계가 주목하는 기적 같은 경제성장을 이룩할 수 있었다”며 “이념과 진영 논리가 과학기술의 발전을 가로막아선 안 된다”고 말했다. 그러면서 “이 자리에서 제시될 담대한 제언을 정책과 입법으로 즉시 뒷받침할 것을 약속드린다”고 말했다.



조국 조국혁신당 비상대책위원장은 “과학기술 발전의 중심에 사람이 없다면 공동체 진보도 이뤄지지 않을 것”이라며 “혁신은 삶의 격차를 크게 만드는 경쟁이 아닌 모두 함께 잘살 가능성을 키우는 방향이어야 한다”고 말했다. 이준석 개혁신당 대표는 “그간 축적해 온 제 기술적 지식이 최근 2~3년간 AI 발전에 완전히 짓눌린 듯한 느낌”이라며 “우리가 할 일은 전반적으로 AI가 보편화되고 이를 통해 생산성이 한 단계 도약하는 것”이라고 말했다. 안호영 국회 기후에너지환경노동위원장은 “시대 변화에 맞게 과학기술을 발전시키기 위해 국가적으로 노력해야 한다. 국회도 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 23일 ‘2025 국민미래포럼’에 참석한 여야 4당 대표 등은 과학기술 경쟁 시대를 대비하기 위한 적극적인 지원을 강조했다.정청래 더불어민주당 대표는 “세계는 인공지능(AI), 반도체 등 분야를 가릴 것 없이 무한경쟁에 돌입했다”며 “치열한 시대 변화에서도 분명하게 예측할 수 있는 것이 있다. 우리가 기술을 쫓아가지 않고 선도할 수 있다는 자신감”이라고 말했다. 이어 “과학자들이 마음껏 연구할 수 있도록 국가가 믿고 응원한다면 과학기술 강국의 꿈도 이루어지리라 생각한다”고 말했다.장동혁 국민의힘 대표는 “과학기술의 힘을 믿은 선구자의 안목과 결단이 있었기에 전 세계가 주목하는 기적 같은 경제성장을 이룩할 수 있었다”며 “이념과 진영 논리가 과학기술의 발전을 가로막아선 안 된다”고 말했다. 그러면서 “이 자리에서 제시될 담대한 제언을 정책과 입법으로 즉시 뒷받침할 것을 약속드린다”고 말했다.조국 조국혁신당 비상대책위원장은 “과학기술 발전의 중심에 사람이 없다면 공동체 진보도 이뤄지지 않을 것”이라며 “혁신은 삶의 격차를 크게 만드는 경쟁이 아닌 모두 함께 잘살 가능성을 키우는 방향이어야 한다”고 말했다. 이준석 개혁신당 대표는 “그간 축적해 온 제 기술적 지식이 최근 2~3년간 AI 발전에 완전히 짓눌린 듯한 느낌”이라며 “우리가 할 일은 전반적으로 AI가 보편화되고 이를 통해 생산성이 한 단계 도약하는 것”이라고 말했다. 안호영 국회 기후에너지환경노동위원장은 “시대 변화에 맞게 과학기술을 발전시키기 위해 국가적으로 노력해야 한다. 국회도 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지