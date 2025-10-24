인간과 AI ‘협업지능’의 가능성
[책과 길]
AI경영: 소년병과 아인슈타인
여현덕 지음
드러커마인드, 242쪽, 1만9800원
제2차 세계대전이 끝난 뒤 독일군이 심은 지뢰를 해체하는 데 투입된 독일 포로 소년병 그리고 ‘상대성 이론’으로 세상을 바꾼 아인슈타인. KAIST 지스쿨(G-school) 원장이자 인공지능(AI) 경영자과정 주임교수인 여현덕은 소년병과 아인슈타인의 결합을 통해 바람직한 AI의 미래를 제안한다.
‘소년병’은 조직 내에서 명령에 따라 반복적이고 수동적으로 행동하는 구성원을 상징한다. 이들은 주어진 규칙과 절차에 충실하지만, 창의성이나 비판적 사고가 부족할 수 있다. 반면 ‘아인슈타인’은 창의적 사고와 혁신적인 아이디어로 문제를 해결하고 미래를 설계하는 리더십, 상상력, 통찰력을 의미한다.
책은 급속한 AI 기술 변화 너머 경영과 AI 활용에 필요한 인문학적 통찰 담아냈다. 저자는 인간과 AI가 함께 만들어가는 협업지능(CQ·Collaborative Intelligence)의 가능성을 제시한다.
“AI는 인간의 자리를 대체하는 존재가 아니라 인간의 가치를 강화하는 촉매제가 돼야 한다. 기술 중심의 경영에서 인간 중심의 경영으로 패러다임을 전환할 때 지속 가능한 혁신이 가능하다.”
맹경환 선임기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사