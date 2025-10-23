스퀘어 페이스 유지가 어려운 골퍼에게 제격
PXG
PXG 공식 수입원 ㈜카네(신재호 회장)에서 올해 열풍을 일으키고 있는 제로 토크 퍼터 4종의 뒤를 이어 새로운 블레이드형 제로 토크 퍼터 ‘머스탱 ZT(Mustang ZT)’를 공식 출시했다.
PXG 머스탱 ZT는 303 스테인리스 스틸 소재에 경량 폴리머(S COR) 충전재가 주입된 중공 구조 바디 형태의 헤드다. 기존 말렛형 헤드 타입보다 무게중심을 페이스에 더 가깝게 배치해 호젤 역시 페이스와 가깝게 해 헤드 크기에 비해 관성모멘트(MOI)를 효율적으로 높였다.
기존 시리즈처럼 독자적인 S 호젤을 적용해 샤프트 축이 무게중심 바로 위에 위치하는 토-업 밸런스 포인트를 구축했다. 이는 스트로크 시 헤드의 비틀림을 최소화해 스퀘어 페이스 유지를 어려워하는 골퍼에게 매우 유용한 설계다.
PXG 특유의 피라미드 패턴 페이스 디자인은 골프공 딤플과 일관된 상호작용을 유도해 임팩트 시 일관된 방향성과 부드러운 타구감을 선사한다. 골퍼의 니즈에 맞춰 라이각과 로프트각 조정 피팅도 가능하다.
PXG 설립자 밥 파슨스는 “머스탱 ZT 모델을 통해 골퍼들에게 각자의 게임 방식에 맞는 더 많은 옵션을 제공하기 위해 제로 토크 라인업을 확장해 나가고 있다”고 말했다.
해당 제품은 PXG 공식 온라인 스토어와 전국 오프라인 공식 대리점에서 만나볼 수 있다. PXG 도곡 직영점에 예약 방문하면 정밀한 퍼터 피팅을 통해 제품을 체험해볼 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사