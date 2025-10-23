불필요한 부분 과감히 없애고 수납력 중점 개선
타이틀리스트
타이틀리스트가 전 세계 골퍼들의 다양한 플레이 스타일과 피드백을 반영해 한층 업그레이드된 2025년형 하이브리드 스탠드백 2종을 선보였다. 이번 신제품은 ‘하이브리드5’와 ‘하이브리드14’ 두 가지 모델로 출시된다.
신제품은 팀 타이틀리스트 멤버와 글로벌 파트너사를 대상으로 진행한 인사이트 조사와 웨어 테스트를 통해 완성됐다. 해외 골퍼들이 중시하는 푸시카트 호환성과 수납력 강화를 중점 개선했다. 한층 슬림해진 외관과 넓어진 포켓, 강화된 내구성은 국내외 골퍼 모두가 체감할 수 있는 변화다.
골프백 상단 구조인 탑 커프는 푸시카트 고정대와 안정적으로 호환되도록 설계했다. 금속 노출을 최소화해 클럽 샤프트가 손상될 가능성을 낮췄다. 사용성이 떨어졌던 상단 액세서리 포켓을 과감히 없애고 어패럴 포켓과 새들 포켓의 용량을 넓혀 필수 아이템을 더 쉽고 넉넉하게 보관할 수 있도록 변경했다.
한국 골퍼들이 가장 많이 사용하는 티 포켓도 오프닝을 기존 일자형에서 ‘아치형’으로 변경해 수납성을 극대화했다. 물병 포켓에는 보냉 안감을 적용해 장시간 라운드 때도 음료 온도를 유지해준다. 또 메인 핸들 구조 개선, 타올링 위치 변경 등을 통해 수납의 편의성·착용감·내구성을 고도화했다.
신제품은 타이틀리스트 공식 브랜드 스토어와 전국 대리점에서 만나볼 수 있다. 다양한 컬러 옵션 등 제품 세부 사양은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
