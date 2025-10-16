시사 전체기사

[포토] 가을장마에 쓰러진 벼

입력:2025-10-16 18:33
경북 상주시의 한 농민이 16일 가을장마에 쓰러진 벼를 살펴보고 있다. 최근 가을장마로 벼 이삭에서 싹이 트는 수발아 현상 등 피해가 잇따르고 있다. 연합뉴스

