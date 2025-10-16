줄지어 나오는 차·사람들… “범죄조직 다급히 도망”
캄보디아 시아누크빌 르포
16일 새벽 캄보디아 시아누크빌 시내에 있는 차이나타운. 사기와 감금이 이뤄지는 범죄단지(웬치)로 알려진 건물 앞은 빠져나가는 차량들로 혼잡했다. 낡은 건물에선 사람들도 줄지어 나오고 있었고, 입구를 지키는 경비원은 이들의 신원을 한 명씩 확인하는 모습이었다. 길거리에는 모니터 여러 대가 본체와 해체된 채 놓여 있었고, 남성 여러 명이 차량에 컴퓨터 부품을 챙기고 있었다. 이를 지켜보던 캄보디아의 한 교민은 “보이스피싱 조직원들이 도망치고 있는 것 같다”고 말했다.
시아누크빌의 범죄단지들에서 야밤에 도주하는 정황이 잇따라 포착되고 있다. 정부가 합동대응단을 급파했지만 “한발 늦었다”는 게 현지에서 바라보는 대체적 시각이다. 현지에서 만난 한 캄보디아인은 “최근 캄보디아 경찰 단속이 심해진 데다 한국 정부와 언론까지 현지 사건에 주목하는 상황을 범죄조직에서 눈치채고 다급히 도망치는 것 같다”고 전했다.
범죄단지가 현지 경찰이나 세간의 주목을 피해 거점을 옮기는 일은 이전에도 있었던 것으로 알려졌다. 범죄단지에서 일한 경력이 있다고 소개한 A씨는 “이사 과정에서 뇌물을 통해 경찰 단속을 피하기도 한다”면서 “2시간 정도만 가도 이전보다 더 외지고 탈출이 어려운 곳이 많다”고 말했다.
기자가 이날 둘러본 시아누크빌에서 가장 눈에 띄는 것은 20층 이상의 고층 건물과 호텔, 카지노였다. 간판에는 대부분 중국어로 표기돼 있어 마치 중국 도시에 온 느낌을 자아냈다. 음식점, 미용실, 카페 등 일반 매장 간판은 중국어와 캄보디아어가 병기돼 있었다.
호텔 뒤에는 수상한 낡은 건물들이 눈에 띄었다. 현지 관계자에 따르면 이런 건물들이 사기와 감금 범죄가 이뤄지는 웬치로 사용되는 경우가 빈번하다. 웬치로 알려진 한 건물을 외부에서 바라보니 입구에 검은색 모자를 쓰고 정복을 입은 경비원들이 경계를 서고 있었다. 입구에서는 여성 5명이 경비원에게 신원을 확인하고 쇠창살 회전문을 통해 건물로 들어가고 있었다. 생수를 실은 화물차도 단지 안으로 진입했다.
시아누크빌 범죄 실태가 알려지면서 이 지역으로 입국하는 사람들은 줄어드는 모습이다.
전날 기자가 탄 태국 방콕에서 시아누크빌 국제공항으로 향하는 비행기는 좌석 180개가 넘는 중형기였지만, 탑승객은 30여명에 그쳤다. 가족 단위 관광객이 아닌 남성 2~3명씩 모여앉아 이야기를 나누는 경우가 대부분이었다. 중국 여권을 들고 있는 승객이 많았고, 기내 곳곳에서 중국어가 들렸다. 공항에 착륙하자마자 '고수익 미끼 취업사기 주의'라는 외교부의 경고 문자가 휴대전화로 날아왔다.
현지 항공사 직원은 "왕복 티켓을 끊지 않으면 입국이 제한될 수 있다"고 경고했다. 시아누크빌은 이날 0시를 기점으로 여행 경보 3단계인 '출국 권고'가 발령됐다. 현지 교민 B씨는 "예전에는 비행기에 승객이 꽉꽉 차서 들어와 증편까지 고려했다고 한다"며 "범죄 단속이 본격화되면서 시아누크빌로 들어오는 사람은 적고, 떠나는 사람은 속출하고 있다"고 말했다.
한편 해외 보이스피싱사범 대응 범정부 태스크포스(TF)는 최근 캄보디아 등 해외에 체류 중인 보이스피싱 총책들의 송환을 추진 중이다. 20여명의 송환 대상 피의자들은 대부분 캄보디아와 중국 등에 체류 중인 한국 국적의 관리자급 인물인 것으로 알려졌다.
시아누크빌=김이현 기자, 조민아 기자 2hyun@kmib.co.kr
