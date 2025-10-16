자민, 제2야당과 연정 추진… 다카이치 총리 집권 청신호
보수 성향 유신회와 협력 급물살
일본 집권 자민당이 제2야당 일본유신회와 연립정권 수립을 위한 정책 협의를 개시했다. 오랜 연정 파트너였던 공명당의 이탈로 위기에 빠졌던 자민당이 유신회와의 협력을 통해 돌파구를 찾는 모습이다. 양측이 연정 수립에 합의할 경우 다카이치 사나에 자민당 총재가 국회 총리 지명 선거에서 승리할 가능성이 상당히 높아진다.
아사히신문 등에 따르면 자민당과 유신회 지도부는 16일 연정 구성을 염두에 둔 정책 협의 회의를 열었다. 다카이치 총재가 전날 요시무라 히로후미 유신회 대표를 만나 총리 선거 지지와 연정 참여를 제안하면서 이번 협의가 개시됐다. 유신회 의원총회에선 자민당과의 협의에 찬성하는 의견이 대다수였다고 교도통신은 전했다. 유신회는 늦어도 2~3일 안에 제안을 수락할지를 결정할 방침이다.
이번 협의는 총리 선거를 위해 의석수가 필요한 자민당과 숙원 사업을 실현하려는 유신회의 목적이 맞아떨어진 결과로 분석된다. 요시무라 대표는 “(연정의) 절대 조건은 오사카 부(副)수도 구상과 사회보장제도 개혁”이라고 밝혔다. 오사카에 거점을 둔 유신회는 오사카의 위상을 수도권 재해 발생 시 수도 기능을 대체하는 ‘부수도’로 높이려 한다. 사회보험료 부담을 낮추는 제도 개혁도 요구 사항이다.
요시무라는 자민당과 입장 차이가 있는 정치 후원금 규제에 대해선 “폭넓은 항목이 협의 대상이 되고 있다”고 말했다. 마이니치신문은 다카이치 측근들 사이에서 “부수도 구상은 그대로 받아들여도 상관없다”는 반응이 나왔다고 전했다.
야권 단일화 전망은 어두워지고 있다. 유신회의 중의원 의석수는 35석으로 자민당(196석)과 합치면 231석이 된다. 반면 제1야당 입헌민주당(148석)과 국민민주당(27석), 공명당(24석)이 손잡아도 199석에 그쳐 결선투표 시 표 대결에서 이기기 어렵다.
야권 단일 후보로 부상했던 다마키 유이치로 국민민주당 대표는 “유신회와 단일화 논의를 진행 중이었는데 이렇게 이중적인 태도를 취한 것이 유감스럽다”고 불쾌감을 나타냈다. 자민당은 오는 21일 임시국회를 열어 총리 선거를 치르자고 제안했지만 입헌민주당 등 야권이 아직 응하지 않고 있다.
자민당이 유신회와 연정을 수립할 경우 일본의 보수화 흐름이 가속화될 것이라는 전망도 나온다. 유신회는 보수 성향으로 반외국인 노선 측면에서 자민당과 지향점이 비슷하다.
다카이치는 우익 정당인 참정당의 가미야 소헤이 대표와도 회담을 갖고 총리 선거 협력을 요청했다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
