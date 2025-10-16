‘尹인수위’ 겨눈 김건희 특검…‘양평 의혹’ 외압 윗선 추적
의혹 키맨 국토부 과장 압수수색
강상면 대안 검토 당시 관련업무
인수위 차원 개입 정황 본격수사
‘서울·양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹’을 수사하는 김건희 특검이 16일 국토교통부 김모 과장에 대한 강제수사에 착수했다. 김 과장은 윤석열 대통령직인수위원회에서 파견돼 국토부 관련 업무를 맡았었다. 특검은 당시 인수위가 고속도로 종점 노선 변경과 관련해 국토부 등에 영향력을 행사했는지 확인할 계획이다.
특검은 이날 김 과장의 전·현 근무지 및 주거지에 대해 압수수색영장을 집행했다고 밝혔다. 특검은 김 과장의 휴대전화와 인수위 당시 관련 서류 등을 확보한 것으로 전해졌다. 김 과장은 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는다. 특검은 최근 의혹의 키맨인 김모 국토부 서기관으로부터 “인수위 파견 공무원이 고속도로 종점 노선을 양평군 강상면을 대안으로 검토하라고 2차례 정도 지시했다”는 취지의 진술을 확보했다. 김 서기관은 당시 국토부 도로정책과 팀장이었고, 예비타당성조사 관련 용역업체와 소통하던 실무자였다.
특검은 김 과장의 지시를 기점으로 강상면 대안 검토가 이례적으로 빠르게 이뤄진 게 아닌지 의심한다. 김 과장의 인수위 파견 발령 일자는 2022년 4월 5일이다. 하지만 김 과장은 공식 발령 전인 그해 3월 말부터 인수위와 관련한 업무를 봤다. 이 같은 정황에 비춰 강상면 대안 도출을 위한 ‘사전작업’이 이뤄졌을 가능성이 있다는 게 특검 판단이다.
특검은 예타안 대안 검토의 배후에 김 과장을 넘어선 윗선이 있다고 본다. 김 과장 한 명의 판단과 지시에 따라 김 서기관이 기존 예타안인 양평군 양서면 대신 강상면 대안 검토를 용역업체에 갑작스럽게 지시했을 가능성은 떨어진다는 이유에서다.
특검은 압수물 분석이 끝나는 대로 김 과장을 불러 강상면 대안 도출 과정과 윗선 개입 여부 등을 캐물을 전망이다. 특검은 이번 의혹과 관련해 원희룡 전 국토부 장관과 김선교 국민의힘 의원 혐의 규명에 각각 나섰지만 대면조사까지 나아가지는 못했다.
특검은 최근 김 과장 등이 이찬우 한국건설사회환경학회 회장과 노선 변경에 관한 대화를 한 1시간22분 분량의 녹취파일도 확보했다. 대화는 2023년 8월 9일 이뤄진 것으로 파악됐다. 특검이 확보한 녹취록에 따르면 ‘2021년 사업 원안인 양서면 종점 노선이 예타를 통과했지만, 추후 대안(강상면 종점안)이 더 나은 안이라면 원안을 기계적으로 따라갈 필요가 없다’는 취지로 해석되는 김 과장의 발언 내용이 있다. 김 과장은 “김건희 여사 땅 (의혹), 이 시대에 그것은 말이 되지 않는다”며 “이 정부가 영원한 권력도 아닌데 그건 말이 안 된다”고 해명하는 말도 했다.
해당 의혹은 2023년 국토부가 서울양평고속도로 사업을 추진하는 과정에서 종점 노선을 양서면에서 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면으로 변경해 특혜를 줬다는 내용이다.
박재현 차민주 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사