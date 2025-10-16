李 “캄보디아 유인 광고 긴급 삭제” 지시

李 “캄보디아 유인 광고 긴급 삭제” 지시
이재명(사진) 대통령이 캄보디아에서 한국인 납치·감금 피해를 차단하기 위해 온라인상 유인 광고에 대한 긴급 삭제 조치를 지시했다.
위성락 대통령실 국가안보실장은 16일 용산 대통령실에서 “캄보디아 사태가 대통령실 내 여러 점검회의에서 매우 중요하게 논의되고 있다”며 “이 대통령은 국내 취업 사이트에 올라온 캄보디아 유인 광고에 대해 방송통신심의위원회 긴급심의 절차를 활용, 신속히 삭제하라고 지시했다”고 말했다.
위 실장은 또 “이 대통령은 지난 7월 말부터 최소 네 차례 이상 관련 보고를 받고 직접 지시했다”며 “인력 증원, 여행경보 상향, 치안 공조 강화, 스캠차단 앱 설치, 취업포털 관리 등을 꾸준히 점검해 왔다”고 밝혔다.
위 실장은 “국제 범죄 네트워크에 대한 정보를 공유하고, 범죄수익을 환수하기 위한 국제 제재 방안도 유관 부처와 협의 중”이라며 “아세안(ASEAN·동남아국가연합) 정상회의, 유엔 인권기구, 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구와 협력해 다자 차원의 대응을 강화하겠다”고 말했다. 이어 “베트남, 태국, 동남아뿐만 아니라 전 세계 190개 재외공관을 대상으로 해외 체류 국민에게 피해가 갈 수 있는 유사사례 발생 가능성이 있는지 전수조사하고 해당국과 공조할 예정”이라고 설명했다.
조현 외교부 장관은 이날 동남아 메콩 지역 공관장들과 화상회의를 하고 온라인 스캠(온라인상 신종 사기) 범죄에 대한 피해 예방 및 대응 방안을 논의했다. 조 장관은 정부합동대응팀의 훈 마네트 캄보디아 총리 예방·면담 결과 등을 보고받고 양국 간 구체적인 협력 방안을 도출할 것을 지시했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
