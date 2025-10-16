시사 전체기사

李 “캄보디아 유인 광고 긴급 삭제” 지시

입력:2025-10-16 18:57
연합뉴스

이재명(사진) 대통령이 캄보디아에서 한국인 납치·감금 피해를 차단하기 위해 온라인상 유인 광고에 대한 긴급 삭제 조치를 지시했다.

위성락 대통령실 국가안보실장은 16일 용산 대통령실에서 “캄보디아 사태가 대통령실 내 여러 점검회의에서 매우 중요하게 논의되고 있다”며 “이 대통령은 국내 취업 사이트에 올라온 캄보디아 유인 광고에 대해 방송통신심의위원회 긴급심의 절차를 활용, 신속히 삭제하라고 지시했다”고 말했다.

위 실장은 또 “이 대통령은 지난 7월 말부터 최소 네 차례 이상 관련 보고를 받고 직접 지시했다”며 “인력 증원, 여행경보 상향, 치안 공조 강화, 스캠차단 앱 설치, 취업포털 관리 등을 꾸준히 점검해 왔다”고 밝혔다.

위 실장은 “국제 범죄 네트워크에 대한 정보를 공유하고, 범죄수익을 환수하기 위한 국제 제재 방안도 유관 부처와 협의 중”이라며 “아세안(ASEAN·동남아국가연합) 정상회의, 유엔 인권기구, 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구와 협력해 다자 차원의 대응을 강화하겠다”고 말했다. 이어 “베트남, 태국, 동남아뿐만 아니라 전 세계 190개 재외공관을 대상으로 해외 체류 국민에게 피해가 갈 수 있는 유사사례 발생 가능성이 있는지 전수조사하고 해당국과 공조할 예정”이라고 설명했다.

조현 외교부 장관은 이날 동남아 메콩 지역 공관장들과 화상회의를 하고 온라인 스캠(온라인상 신종 사기) 범죄에 대한 피해 예방 및 대응 방안을 논의했다. 조 장관은 정부합동대응팀의 훈 마네트 캄보디아 총리 예방·면담 결과 등을 보고받고 양국 간 구체적인 협력 방안을 도출할 것을 지시했다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

