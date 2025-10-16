‘횡령 혐의’ 조현준 효성 회장 징역형 집유 확정
기소 7년 9개월 만… 배임은 무죄
횡령·배임 혐의로 재판에 넘겨진 조현준(사진) 효성그룹 회장에 대한 징역형 집행유예가 확정됐다.
대법원1부(주심 노태악 대법관)는 16일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 불구속 기소된 조 회장에 대해 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2018년 1월 재판에 넘겨진 지 7년9개월 만이다.
조 회장은 2013년 7월 자신이 최대주주인 ‘갤럭시아일렉트로닉스(GE)’ 상장 무산에 따른 주식 재매수 대금을 마련하기 위해 자신의 주식 가치를 11배 부풀려 환급받고, GE에 179억원의 손해를 입힌 혐의로 기소됐다. 2008~2009년 개인 소유 미술품을 효성 아트펀드에 편입해 12억원의 차익을 얻은 혐의와 2002~2012년 허위 직원을 채용한 것처럼 위장해 허위 급여로 16억여원을 지급한 혐의도 받았다.
1심은 이 중 GE 관련 배임 혐의는 무죄로 판단하고 미술품 관련 혐의와 허위 급여 지급 부분만 유죄로 인정해 조 회장에게 징역 2년을 선고했다. 2심은 미술품 관련 혐의도 무죄로 뒤집고, 허위 급여 지급만 유죄로 판단해 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 문제가 없다고 보고 판결을 그대로 확정했다.
양한주 기자
