양국 대안 제시 거듭하며 타협 모색… 원화 투자도 논의
미 재무부 ESF로 달러 조달하거나
외평채·특수목적펀드 등 활용 거론
이달 합의땐 내달 車관세 15%로↓
한·미 관세협상을 매듭짓기 위해 방미한 한국 협상단은 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 관리예산국(OMB)을 방문하는 등 막판 담금질에 돌입한다. OMB는 백악관 직속 대통령 보좌기관으로 연방정부의 예산·규제 등을 관리하고 행정부 정책 집행을 감독하는 컨트롤타워다.
16일 워싱턴으로 출국한 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관은 미국 현지 도착 이후 OMB로 향했다. 주요 20개국(G20) 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 워싱턴에 머무는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 협상팀과 함께 트럼프 행정부와의 전방위 접촉에 나선다.
최종 관문인 3500억 달러 규모의 대미 투자 방식을 놓고 한·미 양국은 대안 제시를 거듭하며 타협점을 모색하고 있다. 무제한 통화 스와프 체결이 답보 상태인 가운데 달러 대신 원화를 넣을 수 있는 계좌를 통해 대미 투자액을 집행하는 방식 등이 논의 테이블에 오른 것으로 알려졌다. 달러 표시 외국환평형기금채권(외평채) 발행이나 특수목적펀드(SPV)를 통한 간접 투자 등도 거론된다. 외환보유액을 직접 건드리지 않으면서 자금을 투입하는 방안이다. 외화 유출 충격은 완화할 수 있지만 재원 마련을 위해 국가부채 급증이 불가피하다는 점에서 부담도 크다.
미국 연방준비제도가 아닌 미 재무부와 한국 측이 통화 스와프 형식의 협약을 체결하는 구상도 논의되는 것으로 전해졌다. 미 재무부가 환율 안정 등에 사용하는 외환안정화기금(ESF)으로 원화를 사들여 사실상 통화 스와프와 유사한 효과를 내는 방안이다. 최근 미 재무부는 아르헨티나와 ESF를 활용해 200억 달러를 지원하는 협약을 체결한 바 있다.
스콧 베선트 미 재무장관은 이날 워싱턴 재무부에서 개최한 기자간담회에서 한국이 요청한 무제한 통화 스와프와 관련한 질문에 “내가 연준 의장은 아니지만 만약 의장이라면 한국은 싱가포르처럼 이미 통화 스와프를 가지고 있을 것”이라고 말했다. 미국과 싱가포르는 코로나19 확산 시기인 2020년 3월 600억 달러 규모의 통화 스와프를 체결했다. 다만 미국이 요구한 한국의 대미 투자액은 3500억 달러로 규모의 간극이 크다.
최종 협상 타결도 미국 측이 직간접적 통화 스와프 체결 요구를 어느 수준까지 수용할지에 달렸다는 평가다. 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후해 최종 합의가 이뤄질 경우 한국의 대미 자동차 관세는 이르면 다음 달 15%로 낮아질 수 있다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
