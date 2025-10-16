“한화, ‘中과 갈등’ 필리핀에 대함미사일 판매 고려”
한화 美자회사 제재와 맞물려 주목
한화그룹이 남중국해에서 중국과 영유권 갈등을 겪고 있는 필리핀에 신형 대함탄도미사일(ASBM) 판매를 고려하고 있다는 외신 보도가 나왔다.
프랑스 매체 해군뉴스(Naval news)는 지난 14일(현지시간) 미 육군협회 주최 지상군 방산 전시회 ‘AUSA 2025’에 참가한 한화 관계자의 말을 인용해 “한화가 필리핀 등에 신형 ASBM을 판매할 의사를 밝혔다”며 “필리핀은 남중국해에서 중국의 위협에 맞서 군 현대화를 추진하고 있다”고 전했다.
미국 워싱턴DC에서 13~15일 열린 이번 전시회에는 한화에어로스페이스와 한화시스템이 참가해 279㎡ 규모의 통합 부스를 운영했다. 전시회에 참석한 한화 관계자는 해군뉴스에 “대함 능력 확보를 원하는 고객이 늘고 있다”며 현재 자사에서 개발 중인 ‘천무 전술미사일(CTM)-ASBM’을 필리핀에 판매할 의향을 밝혔다. 그러면서 “유럽이나 필리핀처럼 긴 해안선을 가진 국가들이 CTM-ASBM의 고객이 될 것”이라고 말했다.
CTM-ASBM은 2028년 개발 완료를 목표로, 최대 160㎞ 떨어진 바다 위 선박을 정밀 타격하도록 설계되고 있다. 한화는 지난해 필리핀 마닐라에서 열린 ‘아시아방위·안보전시회(ADAS)’에서도 CTM-ASBM을 소개했다.
한화 관계자의 이번 발언은 중국 상무부가 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재한 직후에 나왔다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 “필리핀에 대한 한화의 무기 판매 계획은 중국의 한국 조선업 제재와 같은 시기에 공개됐다”며 “미국과 동맹국들의 역내 방위 협력에서 한국의 위상이 높아질 수 있다는 것을 보여준다”고 전했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
