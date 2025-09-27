신설기관 권한 조율 ‘2라운드’… ‘검수원복’ 시행령도 폐기 추진

‘검찰청 폐지’ 통과 이후



정청래 더불어민주당 대표가 26일 서울 여의도 국회 본회의장에서 정부조직법 개정안에 대한 필리버스터 종결 동의를 표결하는 투표를 한 뒤 투표소를 나서고 있다. 연합뉴스

검찰청을 폐지하는 정부조직법 개정안이 26일 국회를 통과하면서 검찰 개혁은 신설기관 사이 권한 조율이라는 ‘2라운드’에 돌입했다. 수사와 기소 분리라는 큰 틀은 확정됐지만 구체적 권한 조율 과정에서 당정 갈등이 불거질 우려도 나온다. 더불어민주당 중심의 일방적 개혁 작업이 야권의 반발을 사고 여론 악화로 이어질 가능성도 있다.



정부는 개정안이 국회 문턱을 넘자마자 국무총리실 산하에 범정부 검찰제도 개혁 태스크포스(TF)를 두고 검찰개혁 2라운드에 돌입한다. 법 시행 전 1년 동안 법무부와 행정안전부 등이 TF에 함께 참여해 신설 기관 사이 실무상 세부 권한 조율에 나선다.



검찰청 대신 신설되는 공소청에 보완수사권을 남길 것인지 여부는 향후 개혁 과정의 핵심 쟁점으로 지목된다. 법조계는 공소청 검사에 보완수사권을 부여해야 한다는 의견이 우세하다. 전날 대한변호사협회(변협) 설문조사에 따르면 변호사 10명 중 9명(응답자 중 88.1%)은 공소청 검사에 대한 보완수사권 부여에 ‘찬성’ 입장을 밝혔다. 2022년 ‘부산 돌려차기 사건’에서 경찰은 가해자에게 단순 ‘중상해’ 혐의만 적용해 송치했지만, 검찰 보완수사 끝에 ‘강간살인 미수’로 변경해 기소해 징역 20년형이 확정됐다.



다만 검찰개혁을 주도하는 더불어민주당은 보완수사권 존치에 부정적이다. 검사의 수사권은 원칙적으로 모두 박탈해야 한다는 것이다. 당내에서는 향후 정부입법 등으로 공소청에 보완수사권이 부여될 경우 이후 국회 심사·의결 과정에서 막아야 한다는 주장도 나온다. 반면 이재명 대통령은 최근 보완수사권 폐지와 관련해 “구더기 싫다고 장독을 없애면 되느냐”고 언급했다. 남은 기간 속도 조절을 원하는 정부와 여당 강경파 사이 갈등이 표면화될 것이라는 우려도 나온다.



정부는 이른바 ‘검수원복(검찰 수사권 원상 복구)’ 시행령을 폐기하는 등 검찰 수사권 박탈 작업에 속도를 내고 있다. 법무부는 이날 관보에 ‘검사의 수사개시 범죄 범위 규정’ 개정안을 11월 5일까지 입법예고한다고 밝혔다. 윤석열정부에서 시행령으로 복원했던 검찰 수사권을 다시 축소하겠다는 것이다. 검찰 직접수사 개시 범위는 2대 범죄(부패·경제)로 다시 엄격히 제한되고, 기존 1395개였던 대상 범죄는 545개로 축소된다.



여야 대치는 ‘감정 싸움’으로도 흐르고 있다. 국민의힘은 민주당의 일방 독주에 맞서 향후 비쟁점 법안까지 모두 필리버스터(무제한토론)에 나선다는 방침을 세웠다. 국회 법제사법위원회에서 벌어진 추미애 위원장과 나경원 의원의 이른바 ‘추-나 대전’은 쌍방 고발전으로 이어졌다.



여당의 일방 독주 속에 이날 발표된 한국갤럽 여론조사에 따르면 이재명 대통령 지지율은 지난주보다 5%포인트 하락한 55%로 집계돼 취임 후 최저치를 기록했다. 조희대 대법원장 사퇴 압박과 내란전담재판부 설치 추진 등 여권 강경파의 사법부 흔들기가 여론에 악영향을 미쳤다는 평가다.



이형민 신지호 한웅희 기자 gilels@kmib.co.kr



