[오늘의 QT] 성도(4)-부르짖음

내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때에 나의 간구하는 소리를 들으소서.(시 28:2)Hear my cry for mercy as I call to you for help, as I lift up my hands toward your Most Holy Place.(Psalms 28:2)하나님께서 창조하신 이 세상에는 참으로 다양한 사람이 살아갑니다. 피부색이 다르고 삶의 방식도 다르며 생각하는 것마저 너무나 달라서 공통점을 찾기가 힘듭니다. 이런 다양함 속에서 어떤 때는 철저하게 구별되고 격리해야 할 순간을 맞기도 합니다.다윗은 수많은 위기를 겪는 가운데서 부르짖으며 간구하는 소리를 들으시는 하나님을 끊임없이 경험한 사람입니다. 그런 그가 악한 자와 함께 버리지 말아 달라고 애원하는 것을 보게 됩니다. 아마도 다윗이 무슨 큰 재앙을 당하여 곤경에 처한 것으로 여겨집니다. 그런데 그 재앙은 안타깝게도 성도조차 알아보지 못하고 모두 다 한꺼번에 멸망으로 몰고 갑니다. 그때 다윗은 하나님을 ‘나의 반석’이라고 부르면서 내 기도를 들어달라고 끈질기게 부르짖으며 기도했습니다.지금 다윗의 처지는 ‘무덤에 내려가는 자’와 같이 꼼짝할 수 없을 만큼 죽음에 이른 상태입니다. 하지만 그는 이 위기의 순간에도 하나님께서 자신의 기도를 소중하게 들어 주시리라 믿고 기도합니다. 왜냐하면 자신에게 기름을 부으신 하나님께서 위기를 만난 자신을 건지실 것을 조금도 의심치 않았기 때문입니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지