[오늘의 QT] 그리스도만 증거하는 삶이 되라

바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니.(행 21:13)Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus."(Acts 21:13)사도 바울은 수많은 역경을 이기고 승리하며 신앙의 위대함을 보여 줬습니다. 그래서 사도행전을 읽으면 힘이 생기고 신이 납니다.우여곡절 끝에 예루살렘에 도착한 바울과 일행은 예루살렘 성도들로부터 환대를 받았습니다. 그러나 예루살렘 지도자들은 염려가 더 컸습니다. 왜냐하면 바울로 인해 더 큰 박해가 올지도 모른다는 염려 때문이었습니다.사도 바울은 이미 예루살렘에 들어오기 전 죽음을 각오했습니다. 하지만 죽음을 두려워하지 않았습니다.다만 오직 유대인이 예수를 믿게 하는 데만 관심이 있었습니다. 사도 바울은 살아도 주를 위해, 죽어도 주를 위해 살았습니다.내 모든 삶을 통해 예수 그리스도를 증거한다면 세상에서 가장 아름다운 삶을 살 것입니다. 오늘도 나를 통해 예수 그리스도만이 증거되는 복된 삶이 되기를 축복합니다.김승민 목사(부천 원미동교회)