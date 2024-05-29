Á¶Æø¡¤ÀÇ»ç°¡ º¸Çè»ç±â ¡®ÇÑÅë¼Ó¡¯¡¦ Àâ°íº¸´Ï ¸¶¾à·ù ¼Ò±¼

³²¼ºÀÎµ¥ ¿©¼ºÃ³·³ °¡½¿ÀÌ Ä¿Áö´Â ¿©À¯ÁõÀÌ³ª ¶¡À» ¸¹ÀÌ Èê¸®´Â ´ÙÇÑÁõ ¼ö¼úÀ» ÇÑ °ÍÃ³·³ ¼Ó¿© 12¾ï¿øÀÇ º¸Çè±ÝÀ» Å¸³½ ¼ºÇü¿Ü°ú ¿øÀå µîÀÌ ¹«´õ±â·Î °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Ù. ¼¿ï°æÂûÃ» Çü»ç±âµ¿´ë´Â º¸Çè»ç±â¹æÁöÆ¯º°¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î º´¿ø °ü°èÀÚ ¹× ºê·ÎÄ¿ 174¸íÀ» °Ë°ÅÇß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù. °æÂûÀº ÀÌ °¡¿îµ¥ 5¸íÀ» ±¸¼ÓÇØ °ËÂû¿¡ ³Ñ°å´Ù. ¹üÇàÀ» ÁÖµµÇÑ °æ±âµµ ¼ö¿øÀÇ º´¿øÀå A¾¾ µîÀº ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀº 2022³â 11¿ùºÎÅÍ Áö³ÇØ 7¿ù±îÁö °¡Â¥ È¯ÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇØ Áø·á³ª ¼ö¼úÀ» ÇÑ °ÍÃ³·³ ¼Ó¿© º¸Çè±ÝÀ» Ã»±¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. 200Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸ðµÎ 12¾ï¿ø°¡·®ÀÇ º¸Çè±ÝÀ» °¡·ÎÃ¦ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°æÂû¿¡ µû¸£¸é 2019³â ¼ö¿ø¿¡¼ ¼ºÇü¿Ü°ú ¹× ÇÇºÎ°ú º´¿øÀ» °³¾÷ÇÑ A¾¾´Â °³¾÷ ´ç½Ã ´ëÃâ¹ÞÀº 30¾ï¿ø°¡·®À» °±Áö ¸øÇß´Ù. A¾¾´Â ÁöÀÎÀ» ÅëÇØ º¸Çè »ç±â ºê·ÎÄ¿¸¦ ¼Ò°³¹Þ¾Ò´Ù. ºê·ÎÄ¿µéÀº ¿©À¯Áõ¡¤´ÙÇÑÁõ ¼ö¼úÀÇ °æ¿ì °í¾×ÀÇ ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ º¸Çè Ã»±¸°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â Á¡À» ¾Õ¼¼¿ö A¾¾¸¦ ²¿µå°å´Ù.
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°æÂûÀº ÀÏºÎ º´¿ø °ü°èÀÚµéÀÇ ¸¶¾à Åõ¾à »ç½Çµµ Àû¹ßÇß´Ù. A¾¾ µîÀº ÇãÀ§ ¼ö¼ú °úÁ¤¿¡¼ ¼·ù»ó »ç¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î ±â·ÏµÈ ÇÁ·ÎÆ÷Æú¡¤ÆæÅ¸´Ò µîÀÇ ¸¶¾à·ù¸¦ Åõ¾àÇÑ »óÅÂ·Î Áø·á¸¦ º¸±âµµ Çß´Ù. °æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°º¸Çè»ç±â¿Í ÀÇ·á¿ë ¸¶¾à ¿À³²¿ëÀº ÀÇ·á ½Ã½ºÅÛÀÇ ±Ù°£À» Èçµå´Â »ç¾È¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°º¸°Ç ´ç±¹ÀÇ ÀÇ»ç¸éÇã ÇàÁ¤Ã³ºÐ µî °·ÂÇÑ Á¦Àç°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À±¿¹¼Ö ±âÀÚ pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö