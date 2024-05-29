[ÇÑ½ÂÁÖ Ä®·³] ¡®¾ÈÀü ÀÌº°¡¯ÀÌ ÀÌÅä·Ï ¾î·Á¿î ºñÁ¤»ó »çÈ¸

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ÇÏÁö¸¸ ¾ÆÁ÷µµ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡¼± ±³Á¦ Æø·ÂÀÌ ¿¬ÀÎ »çÀÌÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÏ·Î ¿©°ÜÁø´Ù. ±³Á¦ »ìÀÎ¿¡ ´ëÇÑ Á¤ºÎÀÇ °ø½Ä Åë°èÁ¶Â÷ ¾ø´Â °Í¸¸ ºÁµµ ±×·¸´Ù. ÇÑ±¹¿©¼ºÀÇÀüÈ°¡ ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ ³»¿ëÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ Åë°è¸¦ º¸´Ï Áö³ÇØ¸¸ ÃÖ¼Ò 138¸íÀÇ ¿©¼ºÀÌ Ä£¹ÐÇÑ °ü°èÀÇ ³²¼º¿¡°Ô »ìÇØµÆ´Ù. »çÈê¿¡ ÇÑ ¸í²ÃÀÌ´Ù. ´õ ÀÌ»ó °£°úÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¼öÁØ¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù. ÀÌÁ¦´Â »çÈ¸Àû ÀÎ½ÄÀÌ ¹Ù²ð ¶§°¡ µÆ´Ù.
¾ó¸¶ Àü ´ë³· ¼¿ï °³² ÇÑº¹ÆÇ¿¡¼ 20´ë ³²¼ºÀÌ ÀÌº°À» Åëº¸ÇÑ ¿©¼ºÀ» Èä±â·Î »ìÇØÇß´Ù. Áö³ 3¿ù¿¡´Â ÇÑ ³²¼ºÀÌ Çì¾îÁø ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ »ìÇØÇÏ°í ±× ¸ðÄ£±îÁö Áß»óÀ» ÀÔÇû´Ù. Ãæ°ÝÀûÀÎ ÀÏÀÌ °è¼Ó ÀÏ¾î³ª°í ÀÖ´Ù. ±³Á¦ Æø·ÂÀ¸·Î °Ë°ÅµÈ ÇÇÀÇÀÚ´Â 2020³â 8951¸í¿¡¼ Áö³ÇØ 1¸¸3939¸íÀ¸·Î 3³â »õ 55.7%³ª ´Ã¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±¸¼ÓµÇ´Â ºñÀ²Àº °íÀÛ 2% Á¤µµ´Ù. ¿Ö ±×·²±î. °ü·Ã ¹ýÀÌ ¹ÌºñÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±³Á¦ Æø·ÂÀº ¡®½æ¡¯À» Æ÷ÇÔÇØ ¿¬ÀÎ »çÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ¾ð¾î¡¤Á¤¼¡¤¼ºÀû¡¤½ÅÃ¼Àû Æø·ÂÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ¡®µ¥ÀÌÆ® Æø·Â¡¯ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀº °ø±Ç·ÂÀÌ °³ÀÔÇØ Ã³¹úÇØ¾ß ÇÒ ¹üÁËÀÇ ½É°¢¼ºÀ» Èñ¼®ÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ¾î ±³Á¦ Æø·ÂÀ¸·Î ºÎ¸¥´Ù. °ü·Ã ¹ýÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ Çü¹ý»ó ÀÏ¹Ý ÆøÇàÁË³ª Çù¹ÚÁË·Î ´Ù·ïÁ® °æ¹ÌÇÑ Ã³¹úÀ» ¹Þ´Â´Ù. ÆøÇàÀº ¡®¹ÝÀÇ»çºÒ¹úÁË¡¯´Ù. ÇÇÇØÀÚÀÇ Ã³¹ú ÀÇ»ç°¡ ¾øÀ¸¸é Ã³¹úÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ ±³Á¦ Æø·ÂÀÇ ¸ÍÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÏ¹Ý Æø·Â°ú ´Þ¸® ±³Á¦ Æø·ÂÀº °¡ÇØÀÚ°¡ Àß ¾Æ´Â »ç¶÷ÀÌ´Ù. ÀÏ¹Ý Æø·Â¿¡ ºñÇØ ½Å°íÇÏ±â ¾î·Æ°í, ½Å°íÇØµµ °¡ÇØÀÚ°¡ °í¼Ò¸¦ ÃëÇÏÇØ ´Þ¶ó¸ç Çù¹ÚÇÑ´Ù. ±×·¡µµ ÃëÇÏ¸¦ ¾È ÇÏ¸é º¸º¹ÇÏ°í ¶Ç ÆøÇàÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. Àç¹ü ¶Ç´Â °·Â ¹üÁË·Î ÀÌ¾îÁú ¿ì·Á°¡ Å©´Ù.
°¡Á¤Æø·Â¡¤¾Æµ¿Æø·Â¡¤½ºÅäÅ·ÀÇ °æ¿ì ½Å°í°¡ µé¾î°¡¸é °æÂûÀÌ ÀÏ´Ü ÇÇÇØÀÚ¿Í °¡ÇØÀÚ¸¦ ºÐ¸®Á¶Ä¡ÇÏ°í, ÇÇÇØÀÚ º¸È£¸¦ ¿ì¼±À¸·Î µÐ´Ù. ±×·±µ¥ ºñ½ÁÇÑ ¸Æ¶ô¿¡ ÀÖ´Â ±³Á¦ Æø·ÂÀº ±×°Ô ¾È µÈ´Ù. °Á¦ºÐ¸® µî Á¶±â¿¡ ÇÇÇØÀÚ¸¦ º¸È£ÇÒ ¹æ¹ýÀÌ ¾ø´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ¿¬ÀÎ »çÀÌ¿¡ ¶§·È´Ù ÇØ¼ °¡ÇØÀÚ¿¡°Ô Á¢±Ù±ÝÁö ¸í·ÉÀ» ³»¸± ±Ù°Å°¡ ¾ø´Â °ÍÀÌ´Ù.
±×·¯´Ï °¡Àå ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº ±³Á¦ Æø·ÂÀ» °¡Á¤Æø·Â°ú °°Àº Å×µÎ¸®·Î ¹¾î ÇÇÇØÀÚ¸¦ º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¶Ç ¹ÝÀÇ»çºÒ¹ú Á¶Ç×À» ¾Æ¿¹ »©¼ ½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿ÇÑ °æÂûÀÌ ÇöÀå¿¡¼ °¡ÇØÀÚ¸¦ Áï½Ã Ã¼Æ÷ÇÏ´Â ÀÇ¹«Ã¼Æ÷Á¦°¡ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. Áö±ÝÃ³·³ ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô °í¼Ò¸¦ ¿øÇÏ´À³Ä, Ã³¹úÀ» ¿øÇÏ´À³Ä ¹°¾îº¸°Å³ª ÈÇØ³ª ÁßÀç¸¦ ½ÃµµÇØ¼´Â ¾È µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿Ü±¹Àº ÀÌ¹Ì ±×·¸°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹Àº 1994³â ¿©¼ºÆø·Â¹æÁö¹ýÀ» Á¦Á¤ÇØ ÇÇÇØÀÚ ¹üÀ§¸¦ ±³Á¦ Æø·Â±îÁö È®´ëÇß´Ù. ÀÇ¹«Ã¼Æ÷Á¦µµ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹Àº 2012³â °¡Á¤Æø·ÂÀÇ Á¤ÀÇ¸¦ °¡Á· ±¸¼º¿øÀº ¹°·Ð Ä£¹ÐÇÑ ÆÄÆ®³Ê °ü°è·Î±îÁö ³ÐÇû´Ù. ±³Á¦ÇÏ°í ÀÖ´Â »ó´ë¹æÀÇ Æø·Â Àü°ú¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù. ÀÏº»µµ 2013³â ¹è¿ìÀÚÆø·Â¹ýÀÇ Àû¿ë ´ë»óÀ» »ýÈ° º»°ÅÁö¸¦ °°ÀÌÇÏ´Â ±³Á¦ °ü°è·Î È®´ëÇß´Ù. ³×´ú¶õµå´Â ±³Á¦ Æø·ÂÀ» °¡ÁßÃ³¹úÇÑ´Ù.
¹Ý¸é ¿ì¸®´Â ¿¬ÀÎ °£ Æø·ÂÀ» µû·Î ±¸ºÐÇØ ±³Á¦ Æø·ÂÀ¸·Î ºÎ¸£±â ½ÃÀÛÇÑ Áö 10³â¹Û¿¡ ¾È µÆ´Ù. 2015³â ¿¬ÀÎÀÇ ¿Üµµ¸¦ ÀÇ½ÉÇÑ ³²¼ºÀÌ ¿©¼ºÀ» »ìÇØÇØ À¯±âÇÑ »ç°ÇÀÌ ±âÁ¡ÀÌ µÆ´Ù. ÀÌÈÄ °ÅÀÇ 10³â µ¿¾È ±¹È¸¿¡¼ ±³Á¦ Æø·Â °ü·Ã ¹ý¾ÈÀÌ 8°ÇÀÌ³ª ¹ßÀÇµÆÀ¸³ª ÀÓ±â ¸¸·á·Î ÀÚµ¿ Æó±âµÇ´Â ÀÏÀÌ µÇÇ®ÀÌµÆ´Ù. 21´ë ±¹È¸¿¡¼µµ °¡ÇØÀÚ Á¢±ÙÀ» Â÷´ÜÇÏ´Â ÇÇÇØÀÚ º¸È£ ¹æ¾ÈÀÌ Æ÷ÇÔµÈ µÎ °ÇÀÇ ¹ý·ü¾ÈÀÌ ¹ßÀÇµÆ´Ù. ±×·¯³ª ÀÓ±â Á¾·á·Î ÀÌ ¿ª½Ã Æó±âµÇ°í ¸»¾Ò´Ù. ±³Á¦ Æø·Â °ü·Ã ¹ýÀ» Á¤ºñÇÏ°Å³ª »õ·Î Á¦Á¤ÇÏ´Â ÀÏÀÌ 10³â °¡±îÀÌ Çã¼Û¼¼¿ùÇÒ ÀÏÀÎ°¡.
ÀÌÁ¦¶óµµ ±³Á¦ Æø·ÂÀÇ ½É°¢¼ºÀ» ÀÎ½ÄÇØ¾ß ÇÑ´Ù. »çÈê¿¡ ÇÑ ¸í²Ã·Î »ç¶÷ÀÌ Á×°í ÀÖ´Âµ¥ ¾ðÁ¦±îÁö ±â´Ù·Á¾ß ÇÏ³ª. 22´ë ±¹È¸´Â ±³Á¦ Æø·Â ¹ý¾ÈÀ» ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î Åë°ú½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù. º¸º¹ÀÌ µÎ·Á¿ö Çì¾îÁöÁö ¸øÇÏ°í, ¾ÈÀü ÀÌº°¹ýÀ» Ã£¾Æ¾ß ÇÏ´Â »çÈ¸´Â Á¤»óÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
ÇÑ½ÂÁÖ ³í¼³À§¿ø sjhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö