‘심야 여성 DJ 시초’ 전 MBC 아나운서 임국희 별세
1960~1970년대 라디오 전성기를 이끌며 오늘날 MBC 라디오 ‘여성시대’의 뿌리를 만든 임국희 전 MBC 아나운서가 별세했다. 향년 88세.
4일 사단법인 한국아나운서클럽은 임 전 아나운서가 전날 세상을 떠났다고 전했다.
1938년생인 고인은 1961년 KBS 아나운서로 방송계에 입문한 뒤 1964년 MBC로 자리를 옮기며 본격적인 라디오 스타로 활약했다. ‘한밤의 음악편지’ ‘여성살롱 임국희예요’ 등 다수의 인기 프로그램을 진행하며 특유의 따뜻한 진행으로 청취자들의 사랑을 받았다. MBC는 2011년 라디오 창사 50주년 특집 ‘MBC와 나’를 통해 그를 ‘심야 여성 DJ의 시초’로 조명한 바 있다.
임 전 아나운서는 MBC 라디오의 대표 장수 프로그램인 ‘여성시대’의 출발점을 만든 인물로 평가받는다. 1957년 4월 첫 방송된 ‘11시의 희망음악’은 같은 해 10월 ‘임국희의 음악살롱’으로 이름을 바꿨고, 1988년 4월 이종환에게 DJ 마이크가 넘어가면서 현재의 ‘여성시대’로 재탄생해 명맥을 이어오고 있다.
임 전 아나운서는 2003~2006년 방송문화진흥회 이사를 지냈고, 2015~2019년 한국아나운서클럽 회장을 맡아 후배 아나운서들을 이끌었다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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