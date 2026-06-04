수도권 가까운 충북…귀농·귀촌 정착지로 각광

폐교 활용 보금자리·빈집 리모델링으로 초기 정착 부담 완화

단양군 시범사업… 주민주도형 귀농·귀촌 모델 구축

19일 개막 ‘2026 국민팜엑스포’서 맞춤형 정보 제공

영농교육을 받고 있는 예비 귀농인들. 연합뉴스

귀농·귀촌 희망둥지 만들기는 빈집 리모델링, 이동식 주택 등을 지원해 실제 거주공간을 저렴하게 제공하는 동시에 농촌 경관 환경 개선에 기여하는 사업이다. 현재 122개소를 운영 중이다.