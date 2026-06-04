수도권 가까운 충북…귀농·귀촌 정착지로 각광
폐교 활용 보금자리·빈집 리모델링으로 초기 정착 부담 완화
단양군 시범사업… 주민주도형 귀농·귀촌 모델 구축
19일 개막 ‘2026 국민팜엑스포’서 맞춤형 정보 제공
수도권과 인접한 충청북도는 귀농·귀촌 선호지역으로 꼽히는 대표적인 지역이다. 사통팔달의 교통체계와 더불어 수려한 자연경관을 갖추고 있기 때문이다.
4일 충북도에 따르면 귀농·귀촌인을 돕는 다양한 지원 사업을 펼치고 있다. 충북형 귀농·귀촌 보금자리 조성을 비롯해 귀농·귀촌 희망둥지 만들기, 충북에서 살아보기, 주민주도형 귀농·귀촌 활성화 사업, 귀농·귀촌인 재능나눔 활동 지원, 청년 농촌보금자리 조성 등이 대표적이다.
제천시와 단양군, 보은군 등에서 추진하고 있는 충북형 귀농·귀촌 보금자리 조성 사업은 폐교 등 농촌의 유휴부지 및 시설을 활용해 귀농·귀촌인을 위한 임시거주시설과 부대시설을 마련하는 것이다.
충북도 농업정책과 관계자는 “초기 정착이 어려운 귀농 귀촌인의 안정적 기반을 제공해줄 수 있을 것”이라며 “제천과 괴산은 올 하반기, 보은과 단양은 내년에 준공을 앞두고 있다”고 설명했다.
귀농·귀촌 희망둥지 만들기는 빈집 리모델링, 이동식 주택 등을 지원해 실제 거주공간을 저렴하게 제공하는 동시에 농촌 경관 환경 개선에 기여하는 사업이다. 현재 122개소를 운영 중이다.
이밖에 올해 새롭게 추진하는 주민주도형 귀농·귀촌 활성화 사업은 마을공동체가 스스로 귀농·귀촌 유입과 정착을 주도하는 것으로, 단양군에서 시범 운영 중이다. 해당 마을은 귀농·귀촌인 차별을 금지하는 관리협약을 체결하고, 귀농·귀촌 가구 구성원 수에 따라 마을별 최대 1억 원을 지원받을 수 있도록 했다.
제천시와 단양군 등 충북도의 귀농귀촌 정보는 오는 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담, 농업분야 K스타트업 공모전, 농어촌기본소득 좌담회 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
단양군을 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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