롯데백화점, 서울국제환경영화제 후원…“리얼스(RE:EARTH) 영화 특별 상영”
롯데백화점이 제23회 서울국제환경영화제를 공식 후원하며 적극적인 친환경 행보를 이어간다고 4일 밝혔다.
서울국제환경영화제는 환경재단이 지난 2003년 국내 최초로 선보인 탄소 중립 영화제다. 아시아 최대 규모의 환경 영화제로 자리 잡았으며, 미국 워싱턴 환경영화제와 이탈리아 시네맘비엔테와 함께 세계 3대 환경영화제로 꼽힌다. 올해는 총 31개국 장·단편 영화와 애니메이션, 다큐멘터리 등 총 121편의 작품을 상영할 예정이다.
영화제는 세계 환경의 날인 오는 5일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 개막한다. 개막작으로는 다니엘 로허찰리 타이렐 감독의 장편 다큐멘터리 ‘AI:나는 어떻게 종말낙관주의자가 되었나’가 선정됐다.
롯데백화점은 특별 상영 섹션 ‘리얼스(RE:EARTH)’도 마련했다. 리얼스는 롯데백화점이 2022년부터 선보이고 있는 친환경 캠페인이다. 광고·다큐멘터리·애니메이션 등 총 7개국 10편의 작품을 선정했다. 리얼스 섹션은 서울국제환경영화제 공식 홈페이지에서 관람할 수 있다. 일부 작품은 롯데시네마 월드타워점과 영등포점에서 상영된다.
2004년 업계 최초로 환경경영을 선포한 롯데백화점은 친환경 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난해 6월엔 유통업계에서 유일하게 세계 환경의 날 공식 행사에 참여해 부스를 운영했다. 7월엔 중고 패션 제품을 엘포인트로 교환해주는 ‘그린 리워드 서비스’를 도입했다. 현재까지 누적 매입 신청 건수는 1만1000건을 넘어섰다.
이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 “향후에도 고객들이 친환경 가치를 보다 친숙하게 경험할 수 있는 콘텐츠를 지속 선보이며 문화 영역 전반에서 ESG 활동 저변을 넓혀 사회적 가치 창출에 기여하겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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