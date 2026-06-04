손혜원 전 국회의원, 목포시의원 무소속 출마 당선 화제

목포시의원에 출마해 당선된 손혜원 전 국회의원. 손혜원 당선인 제공

브랜드 디자이너로 활동하면서 명성을 쌓은 손 당선인의 대표작은 소주 브랜드 ‘처음처럼’ ‘참이슬’, 커피 브랜드 ‘엔제리너스’ 등이 꼽힌다.