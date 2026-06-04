손혜원 전 국회의원, 목포시의원 무소속 출마 당선 화제
손혜원 전 국회의원이 6·3지방선거 기초의원에 당선돼 화제다.
손 전 의원은 이번 지방선거 목포시의원 라선거구(목원·동명·만호·유달동)에 무소속으로 출마해 당선됐다. 민주당 3명, 조국혁신당 1명 등 모두 5명이 출마한 선거구에서 손 당선인은 개표 초반부터 2위를 유지하며 목포시의회에 입성하는데 성공했다.
제20대 국회의원을 지낸 손 당선인은 “원도심이 살아야 목포가 산다”는 평소 소신과 결단이 출마 배경이라고 설명했다.
손 당선인은 당선 확정 직후 “일할 수 있는 자격을 얻었고, 이제부터 시작이니, 하는 모습을 지켜봐 달라”면서 “어떤 일부터 어떻게 시작해야 되는지 알아보겠다”고 말했다.
이어 “목포 원도심에 관광객들이 흘러 넘치게 하겠다"면서 "올해 안에 가시적인 효과가 나오도록 해 보겠다”고 포부를 밝혔다.
그는 나전칠기 등을 인연으로 2020년 목포에 거주지를 마련한 뒤 서울을 오가며 생활하고 있다. 2019년 목포 원도심에 차명으로 부동산을 매입했다는 의혹이 제기되면서 재판에 넘겨져 2022년 대법원에서 부동산실명제법 위반 혐의로 벌금형을 확정받기도 했다. 다만 비밀 정보를 이용해 부동산을 사들였다는 혐의에 대해서는 무죄가 선고됐다.
브랜드 디자이너로 활동하면서 명성을 쌓은 손 당선인의 대표작은 소주 브랜드 ‘처음처럼’ ‘참이슬’, 커피 브랜드 ‘엔제리너스’ 등이 꼽힌다.
목포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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