오세훈 서울시장 대역전승에… 주택공급책 탄력받을 듯
오세훈 서울시장 당선인이 6·3 지방선거에서 막판 대역전극으로 5선에 성공하면서 그간 추진해왔던 주택 공급 확대, 대규모 개발사업 등도 연속성을 갖고 추진할 수 있게 됐다. 특히 현 정부 부동산 정책에 대한 피로감이 오 당선인에 대한 표심으로 향했다는 분석이 나오는 만큼 부동산 규제 완화 등 정부를 향한 견제 목소리가 더욱 높아질 것으로 예상된다.
오 당선인은 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 캠프 개표상황실에서 “시민 여러분께서 견제와 균형이라는 민주주의 대원칙을 확고하게 세워줬다”며 “대한민국이 한쪽으로 완전히 기울지 않게 서울을 민주주의의 마지막 안전판으로 남겨줬다”고 당선 소감을 밝혔다.
오 당선인은 이번 선거에서 개표 시작 이후 줄곧 열세를 보이다 개표율 93%를 넘어선 이날 오전 7시16분쯤 처음으로 정원오 더불어민주당 후보를 추월했다. 출구조사와 개표 초반 민주당 우세 흐름이 뚜렷했지만, 부동산 및 정비사업 이슈에 민감한 ‘한강벨트’ 지역을 중심으로 막판 표심이 집중 반영되면서 승부가 뒤집혔다.
그는 “오세훈 개인의 승리가 아닌 희망찬 미래를 꿈꾸는 청년들, 지옥과도 같은 전월세난이 끝나기를 바라는 서민들, 아이를 안심하고 맡길 곳을 찾는 맞벌이 부부들, 재건축 기다리며 낡은 집에서 희망 기다려온 주민들, 이 평범하고 성실한 시민들의 승리”라고 전했다.
이어 “다시 한 번 일할 기회를 주신 서울시민께 감사드린다”며 “제 모든 경험과 역량을 서울을 위해 쏟아붓겠다”고 덧붙였다.
오 당선인이 생각하는 서울의 최대 현안은 부동산이다. 민선 8기 때 이미 2031년까지 31만호 착공을 목표로 제시한 만큼 주택 공급 실현을 위한 작업에 박차를 가할 것으로 예상된다.
이와 함께 정부의 부동산 규제에 대한 완화 목소리도 계속 낼 것으로 보인다. 그는 “방향 전환을 하지 않으면 앞으로 1년 뒤, 2년 뒤가 더 참혹한 부동산 참사로 이어질 것”이라며 “새 임기의 첫 주 국무회의에 참석해 진심을 담아 대통령님과 관계 부서 장관님들께 민심을 전하겠다”고 계획을 밝혔다.
이밖에 용산국제업무지구 개발, 잠실 스포츠 MICE 복합공간 조성, 영동대로 지하공간 복합개발, 세운 4구역 도심 개발 등 서울의 국제경쟁력을 높일 대규모 개발들도 연속성 있게 추진할 것으로 보인다.
한편 오 당선인은 이날 업무 복귀 첫 일정으로 GTX-A 삼성역 철근 누락 사고 관련 회의를 진행했다. 그는 “지방선거 국면이 아니었다면 국토교통부와 협의한 일정대로 8월 중순 운행 개시에 큰 문제가 없었을 것”이라며 “안전 문제를 면밀히 재점검한 뒤 이상이 없으면 당초 계획대로 개통이 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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