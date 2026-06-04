박용선 포항시장 당선인의 첫 행보는 포스코
장인화 회장과 상생협력 논의
박용선 경북 포항시장 당선인이 첫 공식 일정으로 포스코를 찾아 지역경제 회복과 산업 경쟁력 강화에 방점을 찍었다.
박 당선인은 4일 장인화 포스코 회장과 만나 글로벌 경기 둔화와 철강 수요 감소 등으로 어려움을 겪고 있는 산업 현안을 공유하고, 상생협력 방안을 논의했다.
양측은 철강산업 경쟁력 강화와 지역경제 활력 회복이라는 공동 과제에 대응하기 위해 지역 기업 참여 확대, 협력업체 동반성장, 청년 일자리 창출, 미래 신산업 육성 등 실질적 성과 창출에 협력하기로 했다.
박 당선인은 이 자리에서 “포스코의 성장이 곧 포항의 성장이고, 포항의 발전이 곧 포스코의 경쟁력”이라며 “철강산업이 도전에 직면한 지금이야말로 공동 대응을 통해 새로운 성장동력을 마련해야 한다”고 밝혔다.
이어 “포스코는 포항의 역사이자 지역경제를 이끌어 온 핵심 축”이라며 “지역 기업과 시민이 함께 성장할 수 있는 상생협력 모델을 확대해 지역경제에 다시 활력을 불어 넣겠다”고 강조했다.
앞서 박 당선인은 충혼탑 참배 후 인수위원회로부터 주요 현안을 보고받고 시정 운영 준비에 착수했다. 특히 소상공인과 자영업자 지원, 민생경제 회복을 최우선 과제로 제시했다.
박 당선인은 향후 인수위원회를 중심으로 공약 이행계획을 구체화하고, 정치권·산업계·시민사회와의 협력을 확대해 포항 재도약 기반을 마련한다는 방침이다.
박용선 당선인은 “소통과 화합의 시정으로 민생경제 회복과 포항 재도약을 위한 준비에 모든 역량을 집중하겠다”며 “시민들이 체감할 수 있는 성과를 하나씩 만들어 지역경제에 활력을 불어넣고, 포항의 미래 성장 기반을 더욱 튼튼히 다져 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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