신용한 당선인 “통합과 화합 길로” 고발 취하 시사

“끌어 안고 같이 가겠다”

김영환 “숙고 해 보겠다”



제9회 전국동시지방선거 후보간 고소·고발전이 선거 이후 본격적인 수사 국면으로 접어든다. 신용한 충북지사 당선인은 선거 기간 발생한 고소·고발의 취하를 시사했다.



신용한 충북지사 당선인은 4일 도청에서 가진 당선 인터뷰에서 “통합과 화합의 길로 가겠다”고 밝혔다.



신 당선인은 불법 선거운동 의혹에 대해 “선거가 끝났는데도 어떤 황당한 공격이 아니라면 먼저 끌어안고 같이 갈 것”이라며 “김영환 지사께도 노하우를 전수받을 것이다. 선거 과정에서 날이 섰던 이런 면들과는 달리 통합과 화합의 길로 가겠다”고 전했다.



재선에 실패한 김영환 충북지사는 신 당선인의 공직선거법·정치자금법 위반 의혹을 제기했고 재산 신고 누락과 탈세 의혹도 제기하며 공직선거법 위반 등의 혐의로 고발했다.



이에 발끈한 신 당선인 역시 공직선거법 위반 등의 혐의로 김 지사를 고발하면서 이 둘은 나란히 수사선상에 올랐다.







신 후보의 선거 캠프에서 일했던 것으로 알려진 A씨는 신 후보가 경선 과정에서 차명 전화를 이용해 다량의 지지 호소 문자메시지를 발송하고, 선거캠프 관계자 소유 업체를 통해 자신의 수행원 급여를 대납하도록 하는 등 선거법을 위반했다면서 지난달 경찰과 선거관리위원회에 고발장을 접수했다.



윤건영 충북교육감 당선인 역시 고발당한 처지다. 재선에 성공한 정영철 영동군수 당선인과 후보 시절 정책연대 협약을 체결한 것을 두고 교육감선거 경쟁 상대였던 김성근 후보가 지방교육자치에 관한 법률 위반 혐의로 고발했다. 윤 당선인은 서둘러 협약 체결을 철회했지만 고발은 여전히 유지되고 있다.



경찰 관계자는 “선거 과정에서 제기된 고발 사건들을 법과 원칙에 따라 순차적으로 수사하고 있다”며 “당선 여부와 상관없이 필요할 경우 당선인의 소환 조사도 진행 할 것”이라고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 214 응원 하기 충북 소식을 전합니다 제9회 전국동시지방선거 후보간 고소·고발전이 선거 이후 본격적인 수사 국면으로 접어든다. 신용한 충북지사 당선인은 선거 기간 발생한 고소·고발의 취하를 시사했다.신용한 충북지사 당선인은 4일 도청에서 가진 당선 인터뷰에서 “통합과 화합의 길로 가겠다”고 밝혔다.신 당선인은 불법 선거운동 의혹에 대해 “선거가 끝났는데도 어떤 황당한 공격이 아니라면 먼저 끌어안고 같이 갈 것”이라며 “김영환 지사께도 노하우를 전수받을 것이다. 선거 과정에서 날이 섰던 이런 면들과는 달리 통합과 화합의 길로 가겠다”고 전했다.재선에 실패한 김영환 충북지사는 신 당선인의 공직선거법·정치자금법 위반 의혹을 제기했고 재산 신고 누락과 탈세 의혹도 제기하며 공직선거법 위반 등의 혐의로 고발했다.이에 발끈한 신 당선인 역시 공직선거법 위반 등의 혐의로 김 지사를 고발하면서 이 둘은 나란히 수사선상에 올랐다.김 지사는 통화에서 “(당선인의) 검증이 미흡해서 나타났던 일이라서 이 문제에 대해서는 숙고를 해봐야겠다”고 말했다.신 후보의 선거 캠프에서 일했던 것으로 알려진 A씨는 신 후보가 경선 과정에서 차명 전화를 이용해 다량의 지지 호소 문자메시지를 발송하고, 선거캠프 관계자 소유 업체를 통해 자신의 수행원 급여를 대납하도록 하는 등 선거법을 위반했다면서 지난달 경찰과 선거관리위원회에 고발장을 접수했다.윤건영 충북교육감 당선인 역시 고발당한 처지다. 재선에 성공한 정영철 영동군수 당선인과 후보 시절 정책연대 협약을 체결한 것을 두고 교육감선거 경쟁 상대였던 김성근 후보가 지방교육자치에 관한 법률 위반 혐의로 고발했다. 윤 당선인은 서둘러 협약 체결을 철회했지만 고발은 여전히 유지되고 있다.경찰 관계자는 “선거 과정에서 제기된 고발 사건들을 법과 원칙에 따라 순차적으로 수사하고 있다”며 “당선 여부와 상관없이 필요할 경우 당선인의 소환 조사도 진행 할 것”이라고 말했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지