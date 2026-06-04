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홈플러스 휴업 점포 37곳, 영업 재개 없이 접는다

입력:2026-06-04 14:58
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해당 점포 직원 3500명 추산

전국민주노동조합총연맹 마트노조 홈플러스지부 등 단체 회원들이 지난달 28일 서울 종로구 광화문광장에서 홈플러스 정상화를 촉구하며 청와대 방향으로 삼보일배 행진을 하는 모습. 연합뉴스

홈플러스가 지난달부터 영업을 멈춘 대형마트 점포 37곳을 결국 폐점하기로 했다. 해당 점포에서 일하는 인원은 3500명 안팎으로 추산된다.

홈플러스는 4일 마트산업노동조합 홈플러스지부와 일반노조에 보낸 공문에서 휴업 중인 37개 점포의 폐점을 결정했다고 밝힌 것으로 전해졌다.

마트노조는 폐점 대상 37개 점포에서 일하는 인원이 3500명 안팎이라고 보고 있다.


홈플러스는 슈퍼마켓 부문인 홈플러스익스프레스 매각이 결정된 뒤 지난달 10일부터 전국 대형마트 104개 점포 가운데 37곳의 영업을 잠정 중단했다. 당시에는 휴업 조치였지만 이번 결정으로 해당 점포들은 영업을 재개하지 않고 문을 닫게 됐다.

홈플러스는 폐점 대상 점포 직원들에게 구조조정 지원 제도인 자산유동화 점포 지원제도를 적용할 방침이다. 폐점 예정 점포에서 일하는 책임급 이상 직원에게는 희망퇴직 신청을 받을 예정이다. 남은 정년이 6개월 미만인 직원은 제외된다.

책임급 직원은 1500명 안팎으로 알려졌다.


책임급 아래인 선임급 직원은 앞서 노사가 체결한 고용안정지원제도 협약에 따라 고용안정지원금 등을 받을 수 있다.

실제 지원금 지급 여부는 아직 확정됐다고 보기 어렵다. 채권단이 긴급 운영자금 대출과 회생절차 연장에 동의해야 적용할 수 있다는 게 홈플러스 측 설명이다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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