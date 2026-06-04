제주 지하수 정밀조사, 올해부터 동부지역으로 확대
제주지역 지하수 수질검사가 기존 서부권에서 동부권으로 확대된다.
제주도 보건환경연구원은 올해부터 조사 범위를 넓혀 서귀포시 남원읍 지하수를 대상으로 수질 특성과 오염원 영향을 분석할 계획이라고 4일 밝혔다.
남원읍은 만감류 등 시설재배 농가가 많아 지하수 개발 밀도가 높은 지역이다. 연구원은 이러한 토지이용 특성이 지하수 수질에 미치는 영향을 중점적으로 살펴볼 예정이다.
조사는 상·하반기 두 차례에 걸쳐 진행된다. 음이온·양이온, 중금속 등 30여개 항목을 분석하며, 오염원 추적을 위해 질소·산소 안정동위원소 분석도 병행한다.
이번 조사는 지역별 토지이용 특성과 지하수 수질의 관계를 과학적으로 파악하고, 지역 여건에 맞는 지하수 보전·관리 정책 수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위해 추진된다.
특히 제주도가 추진 중인 중규모 빗물이용시설 공사와 연계해, 시설 설치 전후의 수질 변화와 지역 지하수 환경에 미치는 영향도 함께 파악할 계획이다.
보건환경연구원은 이번 남원읍 조사를 시작으로 동부권 지하수 수질 특성을 단계적으로 파악해 제주 전역의 맞춤형 지하수 관리 기반을 강화할 방침이다.
한편 서부권은 밭작물 재배 농가가 많아 비료 사용 등으로 인한 지하수 오염도가 상대적으로 높다.
연구원은 2019년 제주시 한림읍을 시작으로 지난해까지 한경면, 대정읍, 안덕면, 애월읍 등 제주 서부지역을 중심으로 정밀조사를 진행해왔다.
연구원 관계자는 “이번 조사가 동부지역 실정에 맞는 과학적 지하수 관리정책의 핵심 자료가 되도록 하겠다”며 "결과는 투명하게 공개할 예정”이라고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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