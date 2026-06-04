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경찰, ‘김수현 명예훼손’ 혐의 김세의 구속송치

입력:2026-06-04 14:53
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고 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 지난달 26일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

배우 김수현에 대한 허위 의혹을 제기한 혐의로 구속된 김세의 가로세로연구소 대표가 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 4일 김 대표를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 명예훼손, 협박, 강요미수 등 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다. 경찰이 지난달 14일 김 대표에 대해 구속영장을 신청한 지 약 3주 만이다.

김 대표는 김수현이 미성년자였던 고 김새론과 교제했다는 주장과 함께, 김새론의 사망이 김수현 측의 채무 변제 압박과 관련 있다는 취지의 내용을 유튜브 방송 등을 통해 퍼뜨린 혐의를 받는다.


경찰은 김 대표가 인공지능(AI) 기술로 김새론의 음성을 조작해 김수현과 관련한 성적 내용을 말한 것처럼 꾸며내고, 이를 통해 김수현의 명예를 훼손한 것으로 보고 있다.

강남서는 김수현 측이 지난해 5월 고소장을 제출한 뒤 1년 넘게 관련 수사를 이어왔다. 경찰은 김 대표가 해당 내용이 허위라는 점을 알고도 대중의 관심을 끌기 위해 의혹 제기를 이어간 것으로 판단한 것으로 전해졌다.

김 대표는 지난해 2월부터 유튜브 방송에서 김수현 관련 의혹을 다루기 시작했다. 이후 같은 해 3월 김새론 유족 측과 기자회견을 열고 관련 주장을 공개적으로 제기했다.


김 대표는 혐의를 부인하고 있다. 그는 지난 2일 서울중앙지법에서 열린 구속적부심사를 마친 뒤 취재진과 만나 “내가 구속돼 적극적으로 대응할 수 없는 상황이 되자 특정 세력이 나와 김새론 배우 유가족에 대한 허위사실 유포와 명예훼손을 하고 있다”고 주장했다.

이어 “나와 유가족들의 주장이 모두 거짓말인 것처럼 몰아가는 상황이 될 수 있다”며 석방을 주장했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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