공공기관 경비·청소 노동자 휴게시설, 기관평가에 반영한다

이 대통령, 수석보좌관회의서 주문

서울 5호선 광화문역에서 대중교통 지하철역 청소하는 청소노동자들의 모습. 윤성호 기자

이날 회의에서는 여름철 재난·안전 대책도 함께 논의됐다. 이 대통령은 올해 여름이 평년보다 덥고 강수량도 많을 것으로 전망되는 만큼 폭염과 수해, 산사태, 축대 붕괴, 땅꺼짐, 밀폐공간 질식사 등에 대한 사전 점검을 강화하도록 했다.