공공기관 경비·청소 노동자 휴게시설, 기관평가에 반영한다
이 대통령, 수석보좌관회의서 주문
이재명 대통령이 경비·청소 등 시설관리 노동자의 휴게시설 개선을 공공기관 평가에 반영하라고 지시했다.
이 대통령은 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 시설관리 노동자의 휴게 여건을 언급하며 “대한민국의 최대 사용자인 공공부문이 변화에 앞장서야 한다”고 강조했다.
그는 “모든 중앙·지방정부, 산하 공공기관까지 시설관리 노동자의 휴게시설 개선을 서둘러야 한다”며 “그 결과를 기관평가에 반영해달라”고 주문했다.
이 대통령은 “경비·청소 등 시설관리 노동자의 휴게권이 법적으로 보장되고 있지만 실제 현장 상황은 여전히 미진하다”며 “휴게 장소가 심지어 지하 주차장에 위치한 경우가 많고 공간도 협소하다”고 지적했다.
이날 회의에서는 여름철 재난·안전 대책도 함께 논의됐다. 이 대통령은 올해 여름이 평년보다 덥고 강수량도 많을 것으로 전망되는 만큼 폭염과 수해, 산사태, 축대 붕괴, 땅꺼짐, 밀폐공간 질식사 등에 대한 사전 점검을 강화하도록 했다.
또 지방선거 이후 지방정부의 행정 리더십 공백이 우려되는 만큼 공사장과 노후 공공시설 등 위험지역을 미리 살피고 재해 예방에 가용 수단을 동원하도록 당부했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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