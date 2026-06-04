與 전남광주 지방선거 당선인들 “5월 영령 뜻 받들겠다”

국립5·18민주묘지 찾아 오월 영령 참배

“이재명 정부와 하나 된 통합특별시 완성”

4일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시 당선인들이 참배하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 전남광주 지역 더불어민주당 당선인들이 4일 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하고 통합특별시 성공을 다짐했다.



더불어민주당 소속 전남광주 지역 당선인과 시·도당 관계자 150여명은 이날 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 오월 영령의 넋을 기렸다.



당선인들은 5·18민주묘지 민주의문 앞에서 유권자들의 지지와 성원에 감사 인사를 전하고, 전국에서 유일한 전남광주통합특별시 성공 시대를 열겠다고 포부를 밝혔다.



민형배 초대 전남광주특별시장 당선인은 “오월 정신을 가슴 깊이 새기고 특별시의 눈부신 미래를 향해 전진하겠다”며 “영령들께서 그토록 염원했던 대동 세상을 반드시 일궈내겠다”고 말했다. 이어 “오월 정신을 통해 나라의 주인은 주권자인 시민이라는 것을 일깨워줬다”면서 “특별시는 바로 그 정신의 토양 위에 세워지는 도시가 될 것”이라고 강조했다.



신수정 광주 북구청장 당선인이 대표로 낭독한 결의문에서는 “오늘의 승리는 민주당이나 우리 당선자들의 승리가 아님을 가슴 깊이 새긴다”며 “대한민국의 헌정을 흔들었던 12·3 내란 세력을 단죄하고, 민주주의를 확고히 수호하라는 시민 여러분의 준엄한 명령이자, 지방 소멸의 위기를 넘어 상생과 도약의 통합특별시의 미래를 선택하신 위대한 전남광주통합특별시민 모두의 승리”라고 말했다.







아울러 “철저한 민생 중심의 의정활동과 성과로 보답하고, 민주·인권·평화의 가치를 전 세계에 드높이겠다”고 덧붙였다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제9회 전국동시지방선거 전남광주 지역 더불어민주당 당선인들이 4일 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하고 통합특별시 성공을 다짐했다.더불어민주당 소속 전남광주 지역 당선인과 시·도당 관계자 150여명은 이날 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 오월 영령의 넋을 기렸다.당선인들은 5·18민주묘지 민주의문 앞에서 유권자들의 지지와 성원에 감사 인사를 전하고, 전국에서 유일한 전남광주통합특별시 성공 시대를 열겠다고 포부를 밝혔다.민형배 초대 전남광주특별시장 당선인은 “오월 정신을 가슴 깊이 새기고 특별시의 눈부신 미래를 향해 전진하겠다”며 “영령들께서 그토록 염원했던 대동 세상을 반드시 일궈내겠다”고 말했다. 이어 “오월 정신을 통해 나라의 주인은 주권자인 시민이라는 것을 일깨워줬다”면서 “특별시는 바로 그 정신의 토양 위에 세워지는 도시가 될 것”이라고 강조했다.신수정 광주 북구청장 당선인이 대표로 낭독한 결의문에서는 “오늘의 승리는 민주당이나 우리 당선자들의 승리가 아님을 가슴 깊이 새긴다”며 “대한민국의 헌정을 흔들었던 12·3 내란 세력을 단죄하고, 민주주의를 확고히 수호하라는 시민 여러분의 준엄한 명령이자, 지방 소멸의 위기를 넘어 상생과 도약의 통합특별시의 미래를 선택하신 위대한 전남광주통합특별시민 모두의 승리”라고 말했다.이어 “12·3 내란의 잔재를 완전히 청산하고 민주주의를 흔들림 없이 수호하겠다”며 “이재명 정부와 함께 ‘하나 된 미래 통합특별시’를 완성하겠다”고 강조했다.아울러 “철저한 민생 중심의 의정활동과 성과로 보답하고, 민주·인권·평화의 가치를 전 세계에 드높이겠다”고 덧붙였다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지