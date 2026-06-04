대구 경찰, 지방선거 기간 선거 사범 100명 단속
대구경찰청은 제9회 전국동시지방선거 예비후보자 등록일인 지난 2월 3일부터 선거일(지난 3일)까지 선거사범 100명을 단속해 1명을 송치하고 85명을 수사 중이라고 4일 밝혔다.
대구경찰청과 11개 경찰서가 수사전담반 59명을 편성해 흑색선전과 금품수수, 공무원선거관여 등 선거범죄를 단속한 결과 벽보·현수막훼손이 29명(29%)으로 가장 많았으며 허위사실공표 등 흑색선전이 15명(15%)으로 뒤를 이었다.
대구경찰청은 10월 2일까지 ‘선거사건 집중수사기간’을 운영해 당선 여부를 불문하고 모든 선거사건을 신속하고 엄정하게 수사할 방침이다. 또 모든 선거사건을 공소시효 만료일(12월 3일) 전에 신속하게 종결하고 특히 기소가 필요한 사건은 공소 제기에 필요한 시간을 고려해 최대한 신속하게 송치할 계획이다.
향후 당선 답례 등의 명목으로 금품 등을 제공하는 행위, 당선 대가로 이권 등을 제공하는 불법행위에 대해서도 단속을 강화할 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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