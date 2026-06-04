38일 만에 시장업무 복귀한 오세훈…첫 일정은?
오세훈 서울시장이 6·3 지방선거를 마치고 4일 시정 업무에 복귀했다. 5선 고지에 오른 오 시장은 복귀 첫 공식 일정으로 여름철 안전대책 점검 회의를 주재하며 ‘안전’을 민선 9기 시정의 출발점으로 삼겠다는 뜻을 밝혔다.
오 시장은 이날 오전 서울시청 본관으로 출근해 직원들과 인사를 나눈 뒤 그동안 밀린 업무 보고를 받았다. 지난 4월 27일 지방선거 출마를 위해 예비후보로 등록하면서 시장 직무가 정지된 지 38일 만이다.
첫 공식 일정은 안전 점검이었다. 오 시장은 오후 2시 시청 기획상황실에서 여름철 대책 특별점검 회의를 열고 폭염과 풍수해, 공사장 안전 등 계절성 위험 요인을 점검했다.
회의에서 오 시장은 먼저 지난달 26일 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 발생한 사고 희생자와 유가족에게 위로의 뜻을 전했다. 그는 “자칫하면 더 큰 인명 사고로 이어질 수 있었다”며 “이번 사고를 타산지석으로 삼아 공직자 모두가 마음가짐을 다시 다잡아야 한다”고 말했다.
이어 오 시장은 “사고는 늘 그동안 별일이 없었다고 여겼던 곳에서 발생한다”며 “익숙한 현장일수록 더 꼼꼼히 살피고, 사각지대가 없는지 반복해서 확인해달라”고 주문했다.
오 시장은 이번 선거 과정에서 제시한 시정 목표도 다시 언급했다. 그는 “앞으로 4년 동안 더 따뜻하고 건강한 ‘삶의 질 특별시’를 만들겠다고 시민들께 약속했다”며 “그 기본에는 안전이 있다. 업무 복귀 뒤 첫 일정을 안전 관련 회의로 시작한 이유도 여기에 있다”고 밝혔다.
이번 지방선거 승리로 오 시장은 제40대 서울시장으로 민선 9기 시정을 이끌게 됐다. 새 임기는 7월 1일부터 2030년 6월 30일까지다. 39대 시장 임기가 이달 말까지라 현재 오 시장은 40대 시장 당선인이자 현직 시장 신분이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사