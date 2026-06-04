넥슨, 프로그래밍 대회 ‘NYPC’ 전면 개편… 참가자 모집
넥슨이 프로그래밍 대회 ‘넥슨 영 프로그래머스 컵(NYPC)’의 시동을 건다.
4일 넥슨은 NYPC의 참가자를 모집한다고 밝혔다. 대회명은 기존 ‘넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지’에서 변경됐다. 알고리즘 풀이 방식에서 벗어나 인공지능을 활용한 전략형 프로그래밍 대회로 운영된다.
올해부터 대회는 만 14세에서 18세 청소년 대상의 개인전 ‘루키 트랙’과 만 19세 이상 대학생 대상의 팀전 ‘마스터 트랙’으로 나뉜다.
‘루키 트랙’은 정해진 답이 없는 휴리스틱 문제에서 전략을 설계해 점수를 얻는 방식이다. ‘마스터 트랙’은 팀이 설계한 인공지능 에이전트 간 대전으로 진행된다.
대회에서는 생성형 인공지능 활용이 허용되며 총 12개 프로그래밍 언어를 지원한다.
예선은 ‘마스터 트랙’의 경우 오는 29일부터 다음 달 8일까지 열린다. ‘루키 트랙’은 다음 달 10일부터 19일까지 온라인으로 진행한다.
상위 성적자를 대상으로 하는 본선은 오는 8월 29일 오프라인으로 치러진다. 총상금은 5000만원 규모.
각 트랙 위너에게는 문화체육관광부 장관상이 주어진다. ‘마스터 트랙’ 수상자에게는 넥슨 체험형 인턴십 기회가 제공된다.
올해 처음으로 베트남 학생들도 ‘마스터 트랙’에 참가해 경쟁하며 대회 참가 신청은 4일부터 공식 홈페이지를 통해 가능하다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사