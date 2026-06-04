BTS 공연 ‘숙박 바가지’ 막는다… 예약 취소 땐 200% 배상
방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 숙박업체의 예약 취소와 요금 인상 논란이 커지자 정부가 숙박 바가지요금 대응에 나섰다.
숙박업체가 더 비싼 가격에 되팔려고 기존 예약을 일방적으로 취소하면 계약금을 돌려주는 것은 물론 취소된 숙소 요금의 200%를 추가 배상하도록 하는 방안이 추진된다.
재정경제부는 4일 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 회의에서 이 같은 내용의 ‘바가지요금 근절대책 이행현황 및 향후 계획’을 발표했다.
이번 대책은 오는 12~13일 열리는 BTS 부산 공연을 앞두고 숙박업체들이 기존 예약을 취소하거나 요금을 크게 올렸다는 신고가 잇따른 데 따른 것이다.
정부는 숙박업체의 정당한 사유 없는 일방적 예약 취소를 제재할 수 있는 근거를 법률에 담고 소비자 피해 배상 기준도 강화하기로 했다.
BTS 부산 공연과 관련해 지난달 29일까지 접수된 숙박 불편 신고는 311건이었다. 이 가운데 예약 취소 신고가 256건으로 82%를 차지했다. 고액 요금 관련 신고는 48건이었다.
정부는 숙박업체가 시기별 숙박요금 상한을 지방자치단체에 신고하고 이를 공개하도록 하는 ‘바가지 안심가격제도’ 도입도 추진한다. 관련 법 개정안은 이달 중 발의해 연내 입법을 마치는 것을 목표로 한다.
공정거래위원회는 소비자분쟁해결기준 개정을 통해 배상 기준을 높일 계획이다. 가격 인상이나 재판매를 목적으로 숙박 예약을 일방 취소한 경우 계약금을 환급하고, 취소된 숙소 요금의 200%를 추가 배상하도록 하는 내용이다.
바가지요금으로 행정처분을 받은 업체에 대한 제재도 강화된다. 정부는 해당 업체의 온누리상품권 가맹점 등록을 취소할 수 있도록 전통시장법 개정을 추진한다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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