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BTS 공연 ‘숙박 바가지’ 막는다… 예약 취소 땐 200% 배상

입력:2026-06-04 14:23
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그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 하루 앞둔 지난 3월 19일 서울 중구 명동거리가 외국인 관광객들로 붐비는 모습. 권현구 기자

방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 숙박업체의 예약 취소와 요금 인상 논란이 커지자 정부가 숙박 바가지요금 대응에 나섰다.

숙박업체가 더 비싼 가격에 되팔려고 기존 예약을 일방적으로 취소하면 계약금을 돌려주는 것은 물론 취소된 숙소 요금의 200%를 추가 배상하도록 하는 방안이 추진된다.

재정경제부는 4일 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 회의에서 이 같은 내용의 ‘바가지요금 근절대책 이행현황 및 향후 계획’을 발표했다.


이번 대책은 오는 12~13일 열리는 BTS 부산 공연을 앞두고 숙박업체들이 기존 예약을 취소하거나 요금을 크게 올렸다는 신고가 잇따른 데 따른 것이다.

정부는 숙박업체의 정당한 사유 없는 일방적 예약 취소를 제재할 수 있는 근거를 법률에 담고 소비자 피해 배상 기준도 강화하기로 했다.

BTS 부산 공연과 관련해 지난달 29일까지 접수된 숙박 불편 신고는 311건이었다. 이 가운데 예약 취소 신고가 256건으로 82%를 차지했다. 고액 요금 관련 신고는 48건이었다.


정부는 숙박업체가 시기별 숙박요금 상한을 지방자치단체에 신고하고 이를 공개하도록 하는 ‘바가지 안심가격제도’ 도입도 추진한다. 관련 법 개정안은 이달 중 발의해 연내 입법을 마치는 것을 목표로 한다.

공정거래위원회는 소비자분쟁해결기준 개정을 통해 배상 기준을 높일 계획이다. 가격 인상이나 재판매를 목적으로 숙박 예약을 일방 취소한 경우 계약금을 환급하고, 취소된 숙소 요금의 200%를 추가 배상하도록 하는 내용이다.

바가지요금으로 행정처분을 받은 업체에 대한 제재도 강화된다. 정부는 해당 업체의 온누리상품권 가맹점 등록을 취소할 수 있도록 전통시장법 개정을 추진한다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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