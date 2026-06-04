HD현대, 캐나다 잠수함 수주전에 ‘수조원대 절충교역’ 승부수
HD현대가 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 수조원대 절충교역 카드를 앞세워 그룹 차원의 총력전에 나섰다. 조선 계열사인 HD현대중공업뿐 아니라 에너지·건설기계 계열사까지 동원해 원유 수입, 건설장비 협력, 공동 연구개발 등을 묶은 산업협력 패키지를 캐나다 측에 제안하며 수주 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.
HD현대는 2일(현지시간) 캐나다 오타와에서 열린 ‘한국-캐나다 에너지 자원 공급망 협력포럼’에 참석했다고 4일 밝혔다. 이번 포럼은 한국 산업통상부와 캐나다 천연자원부가 공동 주최한 행사로, HD현대는 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주를 측면 지원하기 위해 조선 외 계열사까지 참여시켰다.
이날 조석 HD현대 부회장은 마티 디콘 캐나다 상원 국가안보·국방·보훈 상임위원회(SECD) 위원장을 만나 K-잠수함의 경쟁력과 한국 조선 기술력을 설명했다. 조 부회장은 향후 한국과 캐나다의 조선·방산 협력 확대 과정에서 HD현대가 주도적 역할을 하겠다는 뜻도 전달했다. SECD는 캐나다 상원에서 국방 정책과 국가안보, 방산 조달 전반을 심사·감독하는 기구다.
HD현대가 강조하는 핵심은 수조원대 절충교역이다. 잠수함 건조 계약에 그치지 않고 캐나다 원유 수입, 광업·인프라 분야 건설장비 협력, 대학·연구기관과의 공동 연구개발까지 포함한 장기 산업협력 모델을 제시하는 방식이다.
에너지 분야에서는 HD현대오일뱅크가 전면에 섰다. HD현대오일뱅크는 포럼에서 “캐나다는 대한민국의 자원 공급망 다변화를 위한 최적의 파트너”라며 “국내 최고 수준의 고도화 설비를 갖춘 HD현대오일뱅크의 기술력과 캐나다 초중질유가 결합하면 부가가치가 높은 석유제품 생산이 가능하다”고 밝혔다. 이어 캐나다산 원유 도입을 지속 확대하고 이를 위한 공장 설비 개선도 검토하고 있다고 설명했다.
HD건설기계는 캐나다 내 광업 투자에 한국 기업들의 참여가 늘어날 것으로 예상된다며, 캐나다 정부 재정이 투입되는 광업·도로 건설 프로젝트에 HD현대의 건설장비 자율·자동화 솔루션을 테스트베드 형태로 활용할 수 있도록 매칭펀드 설립을 제안했다. HD건설기계는 지난해 캐나다에 굴착기와 지게차 등 건설장비 약 800대를 수출했으며, 올해 수출 규모를 약 900대까지 확대한다는 계획이다.
캐나다 잠수함 사업은 노후 잠수함 전력을 대체하기 위해 총 12척의 잠수함을 도입하는 대형 프로젝트다. 사업 규모는 약 60조원으로 거론된다. HD현대중공업은 한화오션과 함께 ‘K-방산 원팀’을 꾸려 수주전에 참여하고 있다. 양사는 한국 잠수함의 건조 역량과 정비 경험, 납기 경쟁력 등을 앞세워 캐나다 정부를 설득하고 있다.
HD현대 관계자는 “HD현대는 캐나다 잠수함 사업과 연계한 다양한 산업협력 패키지를 제안하고 있다”며 “세계적 수준의 함정 건조 역량을 바탕으로 한화오션과 함께 팀 코리아의 일원으로 캐나다 정부가 원하는 시기에 성능이 보장된 잠수함을 제공할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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