계란값 뛰자 대형마트 할인란 ‘1인 1판’… 구매 제한
계란값 상승세가 이어지면서 대형마트들이 할인 행사 계란에 ‘1인당 1판’ 등 구매 수량 제한을 걸고 있다. 더 많은 소비자가 할인 혜택을 받을 수 있도록 한다는 취지다.
이마트와 롯데마트는 오는 10일까지 일부 할인 계란 상품을 1인 1판으로 제한해 판매하고 있다.
이마트는 국산 특란 30구 상품인 ‘이맛란’을, 롯데마트는 국산 특란 30구 상품인 ‘행복생생란’을 6000원대에 판매하면서 구매 제한을 적용 중이다. 두 상품은 농림축산식품부가 장바구니 물가 부담을 낮추기 위해 할인 일부를 지원하는 협업 제품이다.
트레이더스는 기본적으로 계란 구매 수량을 제한하지 않지만 점포별 재고 상황에 따라 1인 2판 제한을 두고 있다.
계란 가격은 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 공급이 줄면서 오름세를 보이고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 전날 국내산 특란 30구의 전국 평균 소매 가격은 7472원이었다. 한 달 전보다 4.1% 오른 수준이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사