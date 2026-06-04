계란값 뛰자 대형마트 할인란 ‘1인 1판’… 구매 제한

지난달 19일 서울 홈플러스 강서점 매장에 진열된 계란. 연합뉴스

계란값 상승세가 이어지면서 대형마트들이 할인 행사 계란에 ‘

구매 수량 제한을 걸고 있다. 더 많은 소비자가 할인 혜택을 받을 수 있도록 한다는 취지다.