시사 전체기사 [속보] 젠슨 황, 내일 오후 김포공항으로 입국 입력:2026-06-04 14:20 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 장동혁 “선거무효소송 제기할 것…준비 중” 2 희비 엇갈린 ‘靑 사람들’…우상호·김남준 웃고 하정우·김병욱 울고 3 오세훈 막판 대역전승… 사상 첫 5선 서울시장 4 “부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대 5 [속보] 오세훈 48.94%, 정원오 48.34% 막판 대역전…97.70% 개표 해당분야별 기사 더보기 1 젠슨 황-현대차 ‘로봇 깐부’… 로보틱스 이끄는 옛 동료 만나나 2 서울 아파트값 상승하자 같이 뛰는 빌라 전·월세 3 코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여 4 [속보] 한화에어로, 5일까지 생산라인 대부분 중단…특별 안전점검 5 달러 풀어 환율 막은 정부…외환보유액 8억 달러 감소 해당분야별 기사 더보기 1 잠실7동 투표소 경찰 기동대 투입…“개표 중단” 고성 속 대치 2 “부정선거 지적하겠다” 재투표 시도… 투표용지 촬영 소란도 3 ‘대역전극’ 오세훈, 바로 업무 복귀 “다시 한 번 일할 기회 준 시민께 감사” 4 ‘단 1표 차’ 민주당 후보, 충남도의원 선거 재검표 후 극적 당선 5 20대 계약직 2명 입사 석달 만에 참변… 李 대통령 “ 동일사고 반복 사업장 보고하라” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 엔비디아 3.7% 급락… 미증시 사상 최고 행진 끝 2 이란 공격에 쿠웨이트 공항 일시 폐쇄… “사망자 등 큰 피해” 3 한밤중 뉴욕 맨홀에서 무슨 일?…정체불명 사람들이 ‘들락날락’ 4 [속보] 이란 “미군 기지 공격”…美 “이란 공격 실패” 5 ‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구 해당분야별 기사 더보기 1 “본 적 없는 캐릭터”… ‘멋진 신세계’ 임지연표 코미디 통했다 2 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? 3 44세에 다시 코트로…세리나 윌리엄스, 4년 만에 복귀 4 치리노스도 떠난다…프로야구 외인 교체 칼바람 5 김초엽 원작 SF 애니 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’ 개봉 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 3 본보 ‘AI와의 위험한 대화’ 생명존중 우수보도상 수상 4 “클래시컬 브릿지 페스티벌은 문화 플랫폼입니다” 5 [특별기고] 위고비 치료 뒤 자기 목소리 크게 들려… ‘개방성 이관증’ 주목 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 계란값 뛰자 대형마트 할인란 ‘1인 1판’… 구매 제한 달러 풀어 환율 막은 정부…외환보유액 8억 달러 감소 오세훈 역전극이 보여준 서울 표심… ‘강남’이 갈랐다 완승도 참패도 없었다… 지방권력 되찾은 민주당, 서울 지킨 국민힘 오세훈 막판 대역전승… 사상 첫 5선 서울시장 젠슨 황-현대차 ‘로봇 깐부’… 로보틱스 이끄는 옛 동료 만나나 “부정선거 무효!”… 잠실 제2투표소 밤새 막아선 시위대 정원오, 패배 승복…“시민 선택 무겁게 받들겠다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요