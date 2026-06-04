인천시선관위 “선거인수 50% 산정에 투표용지 부족”

허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 연합뉴스

10분에서 20여분 정도 대기하는 상황에서도 돌아가지 않고 투표에 참여해주신 유권자 여러분께 감사드린다”며 “

고 전했다.

한편 공직선거법 제155조에 따라 선거일 오후 6시 투표를 마감할 때 이미 투표소에 도착한 선거인은 투표할 수 있다.