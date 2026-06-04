인천시선관위 “선거인수 50% 산정에 투표용지 부족”
인천시선거관리위원회는 지난 3일 제9회 전국동시지방선거 선거일 투표 과정에서 일부 투표소의 투표용지가 부족하게 된 상황에 대해 “시민 여러분께 진심으로 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 4일 밝혔다.
선관위는 예상 사전투표율 및 최근 선거 투표율 등을 고려해 선거인수 50%를 기준으로 인천 연수구 지역의 선거일 투표용지를 준비했다. 이 기준은 투표율을 70%로 가정하고 예상 사전투표율 20%를 제외한 것이다.
그러나 송도5동 제1투표소와 동춘1동 제6투표소에서는 선거일 투표자가 급증하며 투표용지 부족 상황이 발생했다.
송도5동 제1투표소에선 선거일 오후 5시33분쯤 투표용지 부족 상황이 발생해 12분 뒤쯤 연수구선관위로부터 투표용지를 송부받아 선거인 70여명에게 배부했다. 이 과정에서 20여분의 대기시간이 발생했고 오후 6시10분쯤 모두 투표를 마칠 수 있었다.
동춘1동 제6투표소에선 투표용지 부족이 예상돼 선거일 오후 4시36분쯤 연수구선관위로부터 투표용지를 추가로 송부받았다. 하지만 오후 5시15분쯤 투표용지가 소진되면서 10분가량 투표가 지연됐고, 오후 5시30분쯤부터 대기 중이던 선거인 30여명을 포함한 70여명에게 추가로 송부된 투표용지가 배부됐다. 이들 선거인 오후 6시25분쯤 투표를 마쳤다.
인천시선관위는 “10분에서 20여분 정도 대기하는 상황에서도 돌아가지 않고 투표에 참여해주신 유권자 여러분께 감사드린다”며 “소중한 주권 행사를 위해 투표소를 찾은 시민들께 불편을 드린 점에 대해 다시 한번 깊이 사과드린다”고 전했다.
한편 공직선거법 제155조에 따라 선거일 오후 6시 투표를 마감할 때 이미 투표소에 도착한 선거인은 투표할 수 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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