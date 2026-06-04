부산, 스마트도시 경쟁력 세계 8위… 혁신수행능력은 1위
2021년 62위서 세계 8위로
AI·반도체·블록체인 육성 성과
부산이 세계 주요 도시를 대상으로 한 스마트도시 경쟁력 평가에서 2회 연속 세계 8위에 오르며 글로벌 혁신도시로서의 위상을 재확인했다. 특히 혁신 정책을 실제 성과로 연결하는 능력을 평가하는 '혁신수행능력' 부문에서는 세계 1위를 기록했다.
부산시는 영국 컨설팅기관 지옌(Z/Yen)이 발표한 제13차 세계 스마트센터지수(SCI) 평가에서 전 세계 주요 도시 76곳 가운데 8위를 차지했다고 4일 밝혔다.
스마트센터지수는 첨단기술과 기업환경, 인적자원, 기반구축, 금융지원, 평판 등 6개 분야 141개 지표와 전문가 설문조사를 토대로 도시의 기술혁신 경쟁력을 평가하는 국제 지표다. 세계금융센터지수(GFCI) 등을 발표하는 지옌이 매년 두 차례 발표한다.
부산은 지난해 12차 평가에서 처음 세계 8위에 오른 데 이어 이번에도 같은 순위를 유지했다. 아시아·태평양 지역에서는 4회 연속 2위를 기록하며 주요 경쟁 도시를 앞섰다. 이번 평가에서 부산은 인천(11위), 서울(22위), 상하이(16위), 베이징(17위), 홍콩(20위)보다 높은 순위를 기록했다.
특히 부산은 스마트센터지수를 구성하는 혁신지원, 창의성 강도, 혁신수행능력 등 3개 평가 관점 가운데 혁신수행능력 부문에서 세계 1위에 올랐다. 혁신수행능력은 도시가 혁신 정책과 사업을 얼마나 효과적으로 추진하고 실제 성과로 연결하는지를 평가하는 지표다. 부산은 지난 평가에서도 혁신지원 부문 세계 1위를 기록한 바 있다.
경쟁력 평가 6개 분야에서도 고른 성적을 거뒀다. 첨단기술 3위, 기업환경 4위, 인적자원 4위, 기반구축 4위, 금융지원 5위, 평판 6위를 기록하며 전 분야에서 세계 10위권에 이름을 올렸다.
부산은 2021년 첫 평가에서 62위로 순위권에 진입한 이후 꾸준히 상승세를 이어왔다. 이후 41위, 27위, 22위, 19위, 15위, 14위, 13위, 12위를 거쳐 지난해 처음 세계 10위권에 진입했고, 이번 평가에서도 세계 8위를 유지하며 글로벌 스마트도시 상위권에 안착했다.
시는 앞으로 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 로봇 등 디지털 신기술을 지역 주력산업과 융합하고 전력반도체, 이차전지, 신소재 산업을 미래 성장동력으로 육성해 첨단 스마트도시 전환을 가속할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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