전북도, 우분 고체연료화 사업 탄력…규제특례 2년 연장

규제특례 실증기간 2028년까지 연장

발전소 시험연소 성공하며 상용화 성과

온실가스 연 32만3000t 감축 효과 전망

전북특별자치도청 전경. 전북도 제공

전북특별자치도가 전국 최초로 추진 중인 우분(소똥) 고체연료화 사업이 규제특례 연장 승인을 받았다. 가축분뇨 처리 문제와 새만금 수질 개선을 동시에 해결할 대안으로 평가받는 가운데 사업 확대의 발판이 마련됐다.



전북도는 우분 고체연료 생산·판매 사업의 산업융합 규제특례 실증 유효기간이 기존 2026년 6월 2일에서 2028년 6월 2일까지 2년 연장됐다고 4일 밝혔다.



이번 사업은 전북도와 정읍시, 부안군, 전주김제완주축협, 익산군산축협이 컨소시엄을 구성해 추진하고 있다. 우분을 50% 이상 사용하고 톱밥과 왕겨 등 보조 원료를 혼합해 고체연료를 생산·판매하는 것이 핵심이다.



그동안 가축분뇨는 대부분 퇴비로 활용됐지만 농경지 과다 살포에 따른 하천 부영양화와 새만금 수질 악화 원인 중 하나로 지목돼 왔다. 전북도는 우분을 에너지 자원으로 전환해 환경 문제와 처리 문제를 동시에 해결하는 방안을 추진해 왔다.



실증사업 성과도 나타나고 있다. 전주김제완주축협은 김제자원순환센터에 하루 16t 규모의 생산시설을 구축해 우분 고체연료를 생산해 왔다. 지난해 6월에는 한국남동발전 여수발전본부에 210t을 납품해 석탄과 혼합 연소하는 시험을 성공적으로 마쳤다.







전북도는 규제특례 연장을 계기로 익산·정읍·김제·완주·부안 등 도내 5개 시·군에 생산시설을 확대할 계획이다. 2030년까지 시설 구축이 마무리되면 하루 810t 규모의 우분 고체연료 생산 체계를 갖추게 된다.



사업이 본격화되면 농경지 퇴비 살포량 감소에 따라 하천 부영양화의 주요 원인인 총인(T-P)을 하루 267㎏ 줄일 수 있을 것으로 전망된다. 석탄 대체 효과로 연간 약 32만3000t 규모의 온실가스 감축 효과도 기대된다.



김미정 전북도 새만금해양수산국장은 “연장된 실증 기간 동안 다양한 보조 원료를 활용한 추가 검증을 통해 연료 품질과 안정성을 높일 계획”이라며 “우분 고체연료화 사업이 새만금 수질 개선과 탄소중립 실현에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북특별자치도가 전국 최초로 추진 중인 우분(소똥) 고체연료화 사업이 규제특례 연장 승인을 받았다. 가축분뇨 처리 문제와 새만금 수질 개선을 동시에 해결할 대안으로 평가받는 가운데 사업 확대의 발판이 마련됐다.전북도는 우분 고체연료 생산·판매 사업의 산업융합 규제특례 실증 유효기간이 기존 2026년 6월 2일에서 2028년 6월 2일까지 2년 연장됐다고 4일 밝혔다.이번 사업은 전북도와 정읍시, 부안군, 전주김제완주축협, 익산군산축협이 컨소시엄을 구성해 추진하고 있다. 우분을 50% 이상 사용하고 톱밥과 왕겨 등 보조 원료를 혼합해 고체연료를 생산·판매하는 것이 핵심이다.그동안 가축분뇨는 대부분 퇴비로 활용됐지만 농경지 과다 살포에 따른 하천 부영양화와 새만금 수질 악화 원인 중 하나로 지목돼 왔다. 전북도는 우분을 에너지 자원으로 전환해 환경 문제와 처리 문제를 동시에 해결하는 방안을 추진해 왔다.실증사업 성과도 나타나고 있다. 전주김제완주축협은 김제자원순환센터에 하루 16t 규모의 생산시설을 구축해 우분 고체연료를 생산해 왔다. 지난해 6월에는 한국남동발전 여수발전본부에 210t을 납품해 석탄과 혼합 연소하는 시험을 성공적으로 마쳤다.실증 과정에서 축적된 데이터는 가축분뇨 고체연료 관련 법령 개정과 제도 개선 논의의 근거로 활용됐다.전북도는 규제특례 연장을 계기로 익산·정읍·김제·완주·부안 등 도내 5개 시·군에 생산시설을 확대할 계획이다. 2030년까지 시설 구축이 마무리되면 하루 810t 규모의 우분 고체연료 생산 체계를 갖추게 된다.사업이 본격화되면 농경지 퇴비 살포량 감소에 따라 하천 부영양화의 주요 원인인 총인(T-P)을 하루 267㎏ 줄일 수 있을 것으로 전망된다. 석탄 대체 효과로 연간 약 32만3000t 규모의 온실가스 감축 효과도 기대된다.김미정 전북도 새만금해양수산국장은 “연장된 실증 기간 동안 다양한 보조 원료를 활용한 추가 검증을 통해 연료 품질과 안정성을 높일 계획”이라며 “우분 고체연료화 사업이 새만금 수질 개선과 탄소중립 실현에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지