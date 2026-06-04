민주당 김상욱, 울산시장 당선 “조용하고 강력한 민주혁명의 결실”
제6회 6.3 지방선거 울산시장 선거에서 더불어민주당 김상욱 후보가 현직 시장을 꺾고 당선되는 이변을 연출했다.
김 당선인은 4일 국민일보와 인터뷰를 통해 “진영과 정파를 떠나 울산 시민 모두의 시장이 되겠다”며 “오직 시민만 바라보며 취임 첫날부터 바로 일하겠다”고 강한 의지를 피력했다.
1980년생으로 올해 46세인 김상욱 당선인은 부산대학교 법학전문대학원을 졸업하고 2012년 변호사시험에 합격, 울산에서 변호사 생활을 시작한 법조인 출신이다.
그는 지난 제22대 총선에서 국민의힘 소속으로 울산 남구갑에 출마해 당선되며 정계에 첫발을 내디뎠다.
그러나 이후 12.3 계엄 사태 당시 당론에 반대해 계엄 해제 표결에 참여하고 대통령 탄핵에 앞장서는 등 소신 행보를 이어가다, 지난해 5월 대선을 앞두고 국민의힘을 탈당해 더불어민주당에 입당했다.
이번 지방선거를 앞두고 울산시장 선거에 도전장을 던진 그는 당내 경선을 통과한 뒤, 민주·진보 진영의 단일 후보로 선출되며 극적으로 공천권을 거머쥐었다.
결국 본선에서 쟁쟁한 현직 시장을 제치고 울산의 새로운 수장으로 선택받았다.
김 당선인은 이번 승리를 “조용하면서도 강력한 민주혁명의 결실”로 규정했다.
그는 “백 번 맞더라도 시민의 이익이 지켜진다면 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다”며 “통합과 실용의 정신으로 화합하는 울산을 만들고, 스스로를 되돌아보며 더 넓은 품과 깊은 속으로 울산을 품어내는 시장이 되겠다”고 다짐했다.
시내버스 공영제·산업 AX 대전환 등 굵직한 민생 공약 추진김 당선인은 임기 동안 추진할 구체적인 핵심 공약과 시정 방향을 밝히며 울산의 대대적인 변화를 예고했다.
가장 눈에 띄는 변화는 교통 분야다. 김 당선인은 교통 복지를 실현하기 위해 현재의 시내버스 체제를 ‘시내버스 공영제’로 전면 전환하겠다는 입장이다.
이를 통해 대중교통의 공공성을 강화하고 시민들의 이동 편의를 획기적으로 개선하겠다는 구상이다.
울산의 미래 먹거리를 위한 산업·경제 정책으로는 ‘산업 AX(AI 전환) 대전환’을 전면에 내세웠다.
기존의 제조업 중심 산업 구조에 인공지능 기술을 접목해 대한민국 산업 수도로서의 위상을 공고히 하겠다는 전략이다.
여기에 ‘동북아 에너지 물류 허브’ 구축을 더해 울산을 글로벌 에너지 리더 도시로 도약시키겠다는 청사진도 함께 제시했다.
아울러 김 당선인은 과감한 부패 척결과 시 재정의 혈세 절감을 통해 확보한 예산을 민생 회복에 집중 투입하겠다는 계획이다.
김 당선인은 “그 어떤 가치보다 민생을 가장 최우선으로 생각하겠다”며 “시민들과 정기적으로 만나 소통하는 ‘열린 시정’을 운영하겠다”고 거듭 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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