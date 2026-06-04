민주당 김상욱, 울산시장 당선 “조용하고 강력한 민주혁명의 결실”

제6회 6.3 지방선거 울산시장 선거에서 더불어민주당 김상욱 후보가 현직 시장을 꺾고 당선되는 이변을 연출했다.

김 당선인은 4일 국민일보와 인터뷰를 통해 “진영과 정파를 떠나 울산 시민 모두의 시장이 되겠다”며 “오직 시민만 바라보며 취임 첫날부터 바로 일하겠다”고 강한 의지를 피력했다.