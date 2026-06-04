이철우 “대한민국에서 으뜸 가는 경상북도 만들겠다”
당선증 교부받은 직후 직무에 복귀해 민생 도정 직접 챙길 예정
이철우 경북도지사 당선인이 3선 고지 달성 이후 첫 공식 행보로 당선증을 교부받고 ‘대한민국 으뜸 경상북도’를 향한 본격적인 도정 구상에 돌입했다.
이 당선인은 4일 경상북도선거관리위원회가 주최한 ‘당선증 교부식’에 참석해 당선증을 수령했다. 이 당선인은 앞서 치러진 지방선거 개표 시작 후 일찌감치 당선을 확정 지었다.
당선증을 교부받은 이 당선인은 “도민들의 성원으로 3선 도지사라는 영광을 안았지만, 동시에 무거운 책임감을 느낀다”며 “경상북도를 대한민국 으뜸가는 광역자치단체로 도약할 수 있도록 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 약속했다.
이 당선인은 당선증 교부식 직후 즉시 직무에 복귀해 민생 도정을 직접 챙길 예정이다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사