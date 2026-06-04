합수본, 신천지 이만희 총회장 첫 소환… 지팡이·흰옷 차림 출석

정당법 위반 혐의 피의자 신분 출석

취재진에 답하지 않고 합수본 사무실로

국힘 경선 영향 목적 가입 강제 의혹

신천지 “이만희 지시·보고 없었다” 부인

정당법 위반 혐의를 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 4일 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 서초동 검·경 합동수사본부에 출석하고 있다. 연합뉴스

4일 낮 이만희 신천지 총회장이 흰 옷 차림에 지팡이를 짚고 서울고검에 모습을 드러냈다. 그는 ‘교인들을 국민의힘에 강제로 가입시켰느냐’ ‘국민의힘에 현안을 청탁한 적이 있느냐’ ‘윤석열 전 대통령이 압수수색을 막아줬느냐’ 같은 취재진 질문에 답하지 않은 채 검·경 합동수사본부 사무실로 향했다.



정교유착 비리 의혹을 수사 중인 합수본은 이날 이씨를 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난 1월 출범한 합수본이 신천지 관련 의혹의 정점으로 지목된 이씨를 소환한 것은 이번이 처음이다.



합수본은 이날 오후 1시 이씨에게 출석하라고 통보했다. 이씨는 낮 12시43분쯤 서울고검에 마련된 합수본 사무실에 도착했다.



이씨는 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 과정에서 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제한 혐의를 받는다.



합수본은 2021~2023년 신천지 신도 5만여명이 국민의힘 책임당원으로 가입한 것으로 보고 있다. 앞서 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 확보했다.







합수본은 이 같은 집단 당원 가입이 정당법 위반에 해당하는지 들여다보고 있다. 정당법 42조는 누구든지 본인의 자유의사에 따른 승낙 없이 정당 가입이나 탈당을 강요당하지 않는다고 규정하고 있다.



수사의 핵심은 신도들의 당원 가입이 이씨의 지시나 승인 아래 이뤄졌는지 여부다. 합수본은 전직 신천지 간부들로부터 이씨가 당원 가입을 지시했다는 취지의 진술을 다수 확보한 것으로 알려졌다.



합수본은 신천지 이인자로 알려진 고모씨도 지난달 14일과 26일 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 총회총무를 지낸 고씨를 상대로는 당원 가입 지시가 신천지 조직 내부에서 어떤 경로로 전달됐는지 등을 확인한 것으로 전해졌다.



합수본은 당원 가입 과정에서 정치자금이나 현안 청탁이 동원된 부당거래가 있었는지도 살펴볼 전망이다. 신천지 측은 신도들의 당원 가입과 관련해 이씨가 지시하거나 보고받은 사실이 없다는 입장인 것으로 알려졌다.



이씨는 조세포탈 의혹도 받고 있다. 이씨는 2012~2019년 신천지 지교회가 운영한 매점을 개인사업자가 운영한 것처럼 꾸미고 이중 장부를 작성하는 등의 방법으로 세금을 포탈하는 데 관여했다는 혐의를 받는다.



세무당국은 2020년 이씨와 신천지교회 12개 지파를 세무조사해 신천지 측에 법인세 122억원을 부과하고 이씨를 조세포탈 등 혐의로 검찰에 고발했다. 이 사건을 수사한 수원지검은 이씨 등을 불기소 처분했지만 합수본은 사건을 다시 열어 수사하고 있다.



합수본은 이씨가 2020년 8월 방역 방해 등 혐의로 구속된 뒤 자신을 위한 로비그룹인 ‘상하그룹’을 조직했다는 의혹도 수사 중이다. 이씨는 당시 방역당국에 신도 명단을 축소 보고한 혐의 등으로 구속돼 수원구치소에 수감됐다.



합수본은 이씨가 신천지 지휘부에 보석과 재판을 위한 로비그룹을 결성하라는 취지의 지시를 내렸는지, 해당 로비그룹이 실제 활동에 나섰는지 등을 조사해온 것으로 알려졌다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 4일 낮 이만희 신천지 총회장이 흰 옷 차림에 지팡이를 짚고 서울고검에 모습을 드러냈다. 그는 ‘교인들을 국민의힘에 강제로 가입시켰느냐’ ‘국민의힘에 현안을 청탁한 적이 있느냐’ ‘윤석열 전 대통령이 압수수색을 막아줬느냐’ 같은 취재진 질문에 답하지 않은 채 검·경 합동수사본부 사무실로 향했다.정교유착 비리 의혹을 수사 중인 합수본은 이날 이씨를 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난 1월 출범한 합수본이 신천지 관련 의혹의 정점으로 지목된 이씨를 소환한 것은 이번이 처음이다.합수본은 이날 오후 1시 이씨에게 출석하라고 통보했다. 이씨는 낮 12시43분쯤 서울고검에 마련된 합수본 사무실에 도착했다.이씨는 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 과정에서 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제한 혐의를 받는다.합수본은 2021~2023년 신천지 신도 5만여명이 국민의힘 책임당원으로 가입한 것으로 보고 있다. 앞서 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 확보했다.수사팀은 신천지가 정치적 영향력을 행사하기 위해 이른바 ‘필라테스 프로젝트’ 등의 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 조직적으로 독려한 것으로 의심하고 있다. 신천지 측이 지역별로 책임당원 가입 할당량을 정하고 가입을 독려했다는 의혹도 수사 대상이다.합수본은 이 같은 집단 당원 가입이 정당법 위반에 해당하는지 들여다보고 있다. 정당법 42조는 누구든지 본인의 자유의사에 따른 승낙 없이 정당 가입이나 탈당을 강요당하지 않는다고 규정하고 있다.수사의 핵심은 신도들의 당원 가입이 이씨의 지시나 승인 아래 이뤄졌는지 여부다. 합수본은 전직 신천지 간부들로부터 이씨가 당원 가입을 지시했다는 취지의 진술을 다수 확보한 것으로 알려졌다.합수본은 신천지 이인자로 알려진 고모씨도 지난달 14일과 26일 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 총회총무를 지낸 고씨를 상대로는 당원 가입 지시가 신천지 조직 내부에서 어떤 경로로 전달됐는지 등을 확인한 것으로 전해졌다.합수본은 당원 가입 과정에서 정치자금이나 현안 청탁이 동원된 부당거래가 있었는지도 살펴볼 전망이다. 신천지 측은 신도들의 당원 가입과 관련해 이씨가 지시하거나 보고받은 사실이 없다는 입장인 것으로 알려졌다.이씨는 조세포탈 의혹도 받고 있다. 이씨는 2012~2019년 신천지 지교회가 운영한 매점을 개인사업자가 운영한 것처럼 꾸미고 이중 장부를 작성하는 등의 방법으로 세금을 포탈하는 데 관여했다는 혐의를 받는다.세무당국은 2020년 이씨와 신천지교회 12개 지파를 세무조사해 신천지 측에 법인세 122억원을 부과하고 이씨를 조세포탈 등 혐의로 검찰에 고발했다. 이 사건을 수사한 수원지검은 이씨 등을 불기소 처분했지만 합수본은 사건을 다시 열어 수사하고 있다.합수본은 이씨가 2020년 8월 방역 방해 등 혐의로 구속된 뒤 자신을 위한 로비그룹인 ‘상하그룹’을 조직했다는 의혹도 수사 중이다. 이씨는 당시 방역당국에 신도 명단을 축소 보고한 혐의 등으로 구속돼 수원구치소에 수감됐다.합수본은 이씨가 신천지 지휘부에 보석과 재판을 위한 로비그룹을 결성하라는 취지의 지시를 내렸는지, 해당 로비그룹이 실제 활동에 나섰는지 등을 조사해온 것으로 알려졌다.강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지