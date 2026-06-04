제2차 서해5도 종합발전계획 확정…10년간 6772억 투입

인천 옹진군청 전경. 옹진군 제공

군 관계자는 “이번 2차 종합발전계획은 군민들의 목소리가 중앙정부의 정책으로 반영된 값진 결과물”이라며 “군민의 일상 속에서 체감할 수 있으며 실질적인 혜택으로 스며들 수 있도록 11개 중앙부처 및 인천시와 원팀이 돼 속도감 있게 사업을 집행해 나가겠다”고 강조했다.

이어 “중장기 사업으로 분류돼 아직 사업비가 편성되지 않은 일부 사업에 대해서도 행정안전부 및 인천시와 지속적으로 협의해 추가적인 국비를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.