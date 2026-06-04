제2차 서해5도 종합발전계획 확정…10년간 6772억 투입
인천 옹진군은 향후 10년간 서해5도(백령·대청·소청·연평·소연평도)의 도약을 이끌 ‘제2차 서해5도 종합발전계획’이 최종 확정됐다고 4일 밝혔다.
이번 2차 종합발전계획은 2011년 6월 최초 수립과 2020년 7월 변경계획 수립을 거쳐 마무리된 ‘제1차 서해5도 종합발전계획’을 잇는다. 서해5도에서 향후 10년간 추진될 총 76개 사업에 6772억원(국비 5113억원)의 예산이 투입된다.
주요 사업에는 월 최대 20만원까지 정주생활지원금 인상, 백령공항 건설, 연평도항 항만 시설 보강, 두무진 유람선 건조 등이 있다.
군은 앞으로 확정된 사업에 대해 각 사업의 성격과 규모를 고려한 연차별 투자 계획에 따라 순차적이고 차질 없이 추진될 수 있도록 노력할 계획이다.
군 관계자는 “이번 2차 종합발전계획은 군민들의 목소리가 중앙정부의 정책으로 반영된 값진 결과물”이라며 “군민의 일상 속에서 체감할 수 있으며 실질적인 혜택으로 스며들 수 있도록 11개 중앙부처 및 인천시와 원팀이 돼 속도감 있게 사업을 집행해 나가겠다”고 강조했다.
이어 “중장기 사업으로 분류돼 아직 사업비가 편성되지 않은 일부 사업에 대해서도 행정안전부 및 인천시와 지속적으로 협의해 추가적인 국비를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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