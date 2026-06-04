[단독] “60%도 남는다…투표용지 줄여야” 4년 전 선관위 용역보고서

송파, 중선위 가이드라인 최소치(50%)만 뽑아

허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 연합뉴스

투표용지를) 대선 때는 선거인수의 70%만 인쇄를 했고, 지방선거의 경우 투표율이 더 낮으므로 60% 정도 인쇄했음. 이처럼 축소해서 인쇄했는데도 폐기되는 투표용지가 많음’이라고 지적한 뒤, ‘선거별 투표율, 사전투표율 등을 고려해 선거일 투표에 사용하는 투표용지 인쇄량을 축소할 필요가 있다’고 대안을 제시했다.