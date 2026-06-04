국힘 장동혁 대표 “아쉬운 결과… 책임 외면 않겠다”
“당원들과 함께 새 길 찾겠다”
‘당대표 사퇴론 거리 두기’ 해석
장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 결과에 대해 사과하면서도 대표직 사퇴론에는 거리를 두는 듯한 입장을 밝혔다.
장 대표는 4일 페이스북에 “아쉬운 선거 결과에 송구스럽다”며 “모든 상황이 어려웠던 이번 선거였지만 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”고 적었다.
그는 이번 선거 결과를 두고 “오만하고 무도한 이재명과 민주당에 맞서서, 국민의 삶을 지키고 대한민국을 지키라는 국민의 명령일 것”이라고 주장했다.
이어 “제게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 밝혔다. 이 대목은 ‘물러나겠다’는 뜻보다는 대표직을 유지한 채 수습책을 찾겠다는 뉘앙스에 가까운 것으로 해석된다.
이날 페이스북에서는 “국민 여러분, 함께 싸워 주십시오. 당원 동지 여러분, 용기를 잃지 말아 주십시오”라고도 했다.
국민의힘 내부에서는 친한동훈계와 소장파를 중심으로 지방선거 패배 책임을 지고 장 대표가 물러나야 한다는 주장이 제기되고 있다.
선거 전 장 대표는 대표직 사퇴 요구에 대해 지방선거를 마친 뒤 평가받겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 지난 4월에는 “상황이 좋지 않다고 물러나는 건 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라는 취지로 사퇴론을 일축했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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