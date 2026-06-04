국힘 장동혁 대표 “아쉬운 결과… 책임 외면 않겠다”

“당원들과 함께 새 길 찾겠다”

‘당대표 사퇴론 거리 두기’ 해석

장동혁 국민의힘 당대표가 지난 3일 오후 서울 여의도 국민의힘 당사 개표상황실에서 긴급기자회견을 열고 회견문을 발표하고 있다. 이병주 기자

국민의힘 내부에서는 친한동훈계와 소장파를 중심으로 지방선거 패배 책임을 지고 장 대표가 물러나야 한다는 주장이 제기되고 있다.