장동혁, “희망의 불씨 지켜냈다” 자평…지도부 책임론 선긋기
장동혁 국민의힘 대표는 4일 6·3 지방선거 결과에 대해 “모든 상황이 어려웠던 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”고 자평했다. 당 일각에서 고개를 들기 시작한 ‘지도부 책임론’에 대해 선을 긋고 대표 임기를 완주하겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.
장 대표는 페이스북에 “오만하고 무도한 이재명과 민주당에 맞서서 국민의 삶을 지키고 대한민국을 지키라는 국민의 명령일 것”이라며 이같이 적었다.
그는 “아쉬운 선거 결과”라면서도 “제게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고, 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 강조했다. 이어 “국민 여러분, 함께 싸워 달라. 당원 동지 여러분, 용기를 잃지 말아 달라”고 호소했다.
국민의힘은 16개 광역단체장 선거 가운데 4곳에서 승리하고 12곳에서 패배했다. 장 대표 측은 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 2018년 지방선거보다 더 열악한 악조건 속에서 치러진 선거였음에도 격전지였던 서울시장을 사수했다는 점을 평가하고 있다.
아울러 국회의원 재보궐선거에서 기존 의석이었던 대구 달성을 포함해 경기 평택을, 울산 남구갑, 충남 공주·부여·청양까지 가져오면서 전체 의석수를 107석에서 110석으로 늘렸다.
한 지도부 관계자는 “재보궐에선 분명한 성과를 냈다. 광역선거는 아쉬운 면이 있지만, 2018년보다 더 어려웠던 선거 환경에서 선전했다”고 설명했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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