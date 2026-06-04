부쉬넬 골프, 우천 라운드에 최적화된 ‘레인 기어’ 출시

부쉬넬 골프가 우천 라운드에 최적화된 '레인 기어'를 출시했다. (주)카네

대표 제품인 ‘Aero™ Single Canopy Umbrella’는 넓은 싱글 캐노피 구조를 적용해 비와 바람은 물론 강한 햇빛까지 효과적으로 차단할 수 있는 골프 우산이다. 알루미늄 중봉 구조를 적용해 경량성과 내구성을 동시에 확보했으며, 별도의 버튼 없이 부드럽게 밀어 펼치는 스트로크 타입 설계를 적용해 간편한 사용성을 제공한다.