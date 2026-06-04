부쉬넬 골프, 우천 라운드에 최적화된 ‘레인 기어’ 출시
‘부쉬넬 골프’의 공식 수입원 ㈜카네(회장 신재호)가 우천 환경에서도 최상의 플레이 컨디션을 유지할 수 있도록 설계된 ‘Rain Gear’을 4일 런칭했다.
이번 Rain Gear는 지난 4월 공개된 ‘Technical Golf Gear(테크니컬 골프 기어)’ 라인업의 연장선으로, 장마 시즌과 우천 라운드 환경에서 골퍼들이 겪는 불편함을 최소화하고 플레이 집중도를 높이기 위해 기획된 기능성 중심 제품들로 구성됐다.
젖은 그립, 우산 휴대, 장비 보관 등 실제 필드에서 발생하는 다양한 상황에서 발생되는 문제를 해결하기 위해 설계된 것이 특징이다.
부쉬넬 골프는 거리측정기 시장에서 쌓아온 기술력과 사용자 중심 설계를 기반으로 단순 액세서리를 넘어 필드 경험 자체를 개선하는 방향으로 골프 기어 영역을 지속 확대하고 있다.
대표 제품인 ‘Aero™ Single Canopy Umbrella’는 넓은 싱글 캐노피 구조를 적용해 비와 바람은 물론 강한 햇빛까지 효과적으로 차단할 수 있는 골프 우산이다. 알루미늄 중봉 구조를 적용해 경량성과 내구성을 동시에 확보했으며, 별도의 버튼 없이 부드럽게 밀어 펼치는 스트로크 타입 설계를 적용해 간편한 사용성을 제공한다.
‘Dryon™ Techfit Glove’는 우천 시 발생하는 습기와 땀 환경에 최적화된 골프 장갑이다. 기능성 소재를 적용해 빠른 흡습 및 건조 성능을 제공하며, 스웨이드 소재를 활용해 젖은 환경에서도 안정적인 그립감을 유지할 수 있도록 설계됐다.
함께 출시되는 ‘LinkEssential™ Towel’은 부쉬넬 골프만의 LINK™ SYSTEM과 FIDLOCK® 마그네틱 구조를 적용한 골프 타월이다. 방수 외피와 와플 패턴 클리닝 면이 결합된 듀얼 패브릭 구조를 적용해 우천 환경에서도 쾌적한 사용이 가능하며, 물기·흙·잔디 등 필드 오염물을 효과적으로 제거할 수 있다.
또한 타월을 클럽 그립 위로 감싸 사용할 수 있어 우천 라운드 시 그립이 젖는 것을 최소화할 수 있으며, LINK™ SYSTEM 기반의 마그네틱 결착 구조를 통해 골프백이나 다양한 기어에 손쉽게 탈부착할 수 있어 높은 활용성과 편의성을 제공한다.
오는 6월 4일부터 공식 온라인몰 및 오프라인 판매처를 통해 정식 판매된다. 출시를 기념해 특별 프로모션도 함께 진행된다. 행사 기간 동안 부쉬넬 골프백 구매 고객에게는 ‘LinkEssential™ Towel’을 사은품으로 증정한다.
부쉬넬 골프 관계자는 “Rain Gear Edition은 단순한 우천용 액세서리가 아니라 비와 습기로 인해 발생하는 필드 위 불편함을 최소화하고, 우천 환경에서도 안정적인 플레이 집중도를 유지할 수 있도록 기획된 기능성 기어 라인업”이라며 “앞으로도 실제 골퍼들의 플레이 환경을 반영한 사용자 중심의 제품들을 지속 선보일 계획”이라고 전했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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